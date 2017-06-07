Karşıyaka'nın hayali erken bitti

Spor Toto 2. Lig'de 55 milyon TL borç yükü, güncel mali sorunlar ve transfer yasağına rağmen ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'nın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirme hayali suya düştü

Tecrübeli teknik adam, Başkan Mutlu Altuğ'un teklifi ve görüşmeyi doğruladığı saatlerde son Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor'la sözleşme imzaladı. Altyapı ve A takımda tam yetkiyle görev yapacak bir teknik adamla anlaşmak isteyen Karşıyaka'nın bu gelişme üzerine Tugay Kerimoğlu ve Bülent Korkmaz isimlerini gündeme aldığı iddia edildi.



Geçen sezon teknik direktör olarak başarılı bir grafik çizen Atilla Güneş ise suskunluğunu bozmadı. Güneş'in de sistemin içinde kalmasını istediklerini söyleyen Altuğ, "Yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'den teklif almasına rağmen projelerimize sıcak baktı. Hatta yardımcılarını İzmir'e gönderip tesislerimizi gezdirdi. Bir kaç gün içinde imza atmayı beklerken Atiker Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın ayrılması, takımın yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olması gibi nedenlerle bu kulüple anlaştığını duyduk" dedi.