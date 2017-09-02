Karşıyaka'nın kozu taraftarı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında deplasmanda Sakaryaspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka, evinde Silivrispor'la oynayacağı karşılaşma öncesi taraftar gücüne güveniyor

Karşıyaka'nın kozu taraftarı

Bandırmaspor'a 3-1 yenilen ligin yeni ekibi Silivrispor'u mağlup ederek galibiyetle tanışmayı planlayan Kaf-Kaf, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçen sezon taraftarının önünde 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Karşıyaka, toplam 54 puanın 35'ini İzmir'de topladı.

Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde iç sahada çıktığı 5 karşılaşmanın tümünü kazandı. Karşıyaka bu periyotta, Kırklarelispor ve Eyüpspor'u 2-1, Gümüşhanespor'u 3-0, Niğde Belediyespor'u 5-0, 1461 Trabzon'u ise 7-3 mağlup etti. Taraftarın önünde yenilgi yüzü görmeyen Atilla Güneş'in takımı, kendi sahasındaki son 5 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 5 gol gördü. Yönetim, taraftarların Silivri maçında tribünü doldurmasını istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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