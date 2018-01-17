Karşıyaka'nın kurtuluş umudu Folkart!

Mali olarak dibe vuran Karşıyaka'da kulübün kurtuluşu olarak görülen şirketleşme çalışmalarında Folkart Yapı'yla kurulması gündeme gelen ortaklığın şartları iyice ortaya çıkmaya başladı

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yönetimde olması planlanan İzmirli işadamı Emin Önal, camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu, eski yöneticilerden Mehmet Yaya ve eski futbolculardan Necati Ateş toplantı yaptı.



Sancak'ın kulübün tamamını devralmak istediği, hafta sonu yapılacak olağanüstü kongreden onay çıkması halinde bunun için gerekli tüzük değişikliklerinin yapılacağı öğrenildi. Sezon sonuna kadar camia içinden ve Folkart cephesinden ortak bir yönetim kurmayı planlayan oluşum, sezon bitiminde yeniden şirketleşme kongresi yapacak. Proje gerçekleşirse basketbolda 20 yıldır takımın isim sponsoru olan kulübün en büyük destekçisi Yaşar Holding, sponsorluğa devam etmek isterse bu ortaklık da sürecek. Yıllardır işleyen sistemi olan basketbol yönetiminin gelecek sezonlarda yine camiada olması bekleniyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Folkart kurmayları ve Karşıyaka cephesi, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattına bulunan futbol takımı için görüşmelere de kongreye gitmeden başladı. Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala eski futbolculardan Necati Ateş, eski yöneticilerden Mehmet Yaya ile birlikte alacaklı futbolcular ve vekillerini arayıp indirim yapmalarını istiyor. Kendisi de forma giydiği 2015-16 sezonundan kulüpten alacaklı olan Ateş'in bu parayı sileceği öğrenildi. Sancak ve kurmayları, 18 milyon TL'yi bulan transfer yasağının kongre sonrası ara transferde kalan 10 gün içinde açılamama ihtimaline karşı da plan yapıyor. Mesut Sancak, alacakları ödenmediği için takımdan ayrılıp Gümüşhanespor ile anlaşan Can Erdem'i bizzat arayıp geri dönmesini istedi. Can için Gümüşhaneli siyasilerle de temasa geçildi.



STAT İÇİN UMUT IŞIĞI



Karşıyaka'da Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yeni stat projesinin imar planını durdurması sonrası olumlu gelişmeler var. İmar planı daha önce 2 kez değişen statla ilgili karara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı direkt müdahil oldu. Kurumlar arasında yapılan görüşmelere göre plandaki çekme mesafeleri, imar planına yönelik işlemin durdurulmasına gerek olmadan şekil olarak düzeltilecek. Projenin yeniden çizilip imar planının yeniden askıya çıkarılmasına gerek kalmayacak. Karşıyaka'da Ankara temsilcisi Cüneyt Başak, konuyla bire bir ilgilendiğini söyledi.