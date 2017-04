Karşıyaka'nın Play Off inadı 2-1

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, evinde geriye düştüğü maçta Eyüpspor'u mağlup etti, son 3 hafta öncesi play off yarışından kopmadı: 2-1

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka , evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Eyüpspor 'u 2-1 mağlup etti, son 3 hafta öncesi play off yarışından kopmadı.Karşılaşmayı Atatürk Stadı'nda 1199 biletli taraftar izledi.Bu skorla Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde iç sahada 4'te 4 yapan Karşıyaka, puanını 50'ye çıkarıp maç fazlasıyla play off hattındaki Kastamonuspor 1966'yı yakaladı.2. Dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Mustafa Aşan'ın ara pasıyla buluşan Can, kaleci Ethem'le karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı. Top üst direkten döndü.16. Dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan, topu altı pas içine çıkarttı. Atakan gelişine bir şutla Erhan'ı avladı: 0-1.33. Dakikada gelişen Karşıyaka atağında Okan'ın pasıyla ceza alanına giren Tayfun, rakip takımdan Semih'in müdehalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip penaltı beklerken Hakem Murat Erdoğan, oyunu devam ettirdi. Karşıyakalılar pozisyona uzun süre itiraz etti.36. Dakikada skor eşitlendi. Onur hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu, top defansta Semih'e de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.50. Dakikada Karşıyaka'da Can'ın soldan ortasına Ali Say'ın gelişine şutu yandan az farkla auta gitti.54. Dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Tayfun'un pasıyla ceza yayı önünde buluşan Can'ın sert şutu yan direğe çarpıp ağlara gitti: 2-1.63. Dakikada Abdülhamit'in uzun pasıyla kaleci Ethem'le karşı karışya kalan Can, topu üstten auta attı.80. Dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Hasan, Karşıyakalı Tayfun'u düşürünce ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90+3'üncü dakikada ikili mücadele sonrası Karşıyakalı Hakan sarı kart gördü. pozisyonun sonrasında yerde kalan Karşıyakalı Hakan ve Eyüpsporlu Muharrem, ayağa kalkıp birbirlerinin boğazına sarıldı. İkiliyi takım arkadaşları zor ayırdı. Hakem Murat Erdoğan, iki futbolcuyu da direkt kırmızı kartla oyundan attı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karşıyaka sahadan 2-1 galip ayrıldı.STAT: AtatürkHAKEMLER: Murat Erdoğan, Serdar Soydan, Cevher AhenKARŞIYAKA: Erhan, Abdülhamit, Fatih, Cenk, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Ali Say, Okan (Dk.77 Ali Kemal), Tayfun (Dk.90+2 Tugay), Can(Dk.88 Hakan)EYÜPSPOR: Ethem, Muharrem, Gencay (Dk.62 Mehmet), Bilal, Erkan, Dede, Atakan (Dk.75 Cem), Gökhan, Semih, Ramazan (Dk.83 Naci), HasanGOLLER: Dk.36 Onur, Dk.54 Can (Karşıyaka), Dk.16 Atakan (Eyüpspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+3 Hakan (Karşıyaka), Dk.80 Hasan, Dk.90+3 Muharrem (Eyüpspor)SARI KARTLAR: Can, Tugay (Karşıyaka), Hasan, Mehmet (Eyüpspor)Karşıyaka'da Teknik Direktör Atilla Güneş, deplasmanda 2-0 kaybedilen Sarıyer maçının ilk 11'inden tek zorunlu değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Yeşil kırmızılılarda cezalı Metin'in yerine savunmada Fatih oynadı. Pubis ağrıları nedeniyle hafta boyunca takımla çalışamayan Tayfun, yine ilk 11'deki yerini aldı.Yeşil kırmızılı ekipte defansın solunda görev yapan Onur, iç saha maçında üst üste ikinci kez ağları sarstı. Eyüp karşısında ilk yarıda beraberliği getiren golü kaydeden Onur, Atatürk Stadı'nda oynanan son Niğde Belediyespor randevusunda da gol atmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 Nisan'daki referandum öncesi İzmir'de yarın yapacakları miting nedeniyle pazar gününden cumartesiye alınan mücadeleyi 1500'e yakın Karşıyaka taraftarı izledi. Taraftarlar, maç sonuna kadar takımlarına büyük destek verdi.