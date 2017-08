Karşıyaka'nın umudu Can Erdem

İkinci Lig Beyaz Grup'ta Futbol Federasyonu ve FIFA'nın koyduğu yasak yüzünden transfer yapamayan Karşıyaka'nın yeni sezonda gol yollarındaki en büyük umudu yine Can Erdem olacak

Geçen sezon yeşil kırmızılı formayla 17 kez rakip fileleri sarsarak kariyer rekoru kıran golcü, bu kez yeni bir rekora imza atmaya çalışacak. Pek çok talibi olmasına rağmen yönetimin kadroda tutmayı başardığı tecrübeli santrfordan bu yıl da beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren Teknik Direktör Atilla Güneş, "Can, geçen sezon kampa katılmamıştı. Bu yıl kamp görmenin avantajıyla çok daha iyi olacak" dedi.



Toplamda dördüncü sezonuna gireceği Karşıyaka'da, 2015-16'da TFF 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşadıktan sonra, 2'nci Lig'de yeşil kırmızılı kulüpten ayrılmayan Can Erdem, yeni sezon öncesi tekrar yuvada kalmayı tercih etti. Özellikle geçen sezonki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, şimdiye kadar 2'nci Lig'de çıktığı 59 müsabakada 35 kez rakip ağları havalandırdı. Can, geçen sezon attığı 17 golün 13'ünü ayakla, 3'ünü penaltıdan, 1'ini ise kafayla kaydetti. Öte yandan yeşil kırmızılılarda kasağında ağrıları olan Tayfun'un sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.