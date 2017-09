Karşıyaka pes etmiyor!

İkinci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde eski futbolcularından Banahene'nin ödenmeyen 56 bin 500 Euro alacağı nedeniyle gelen 3 puan silme cezasıyla sarsılan Karşıyaka, 3 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı ilk iç saha maçında grubun en iddialı takımlarından Silivrispor'u 2-1 yenerek, "Yarışta ben de varım" dedi

Karşılaşmadan 2 gün önce FIFA'dan gelen puan silme cezasıyla morali bozulan yeşil kırmızılılarda, hücum hattının en önemli iki isminden Can Erdem sakat, Ali Say cezalı olduğu için forma giyemezken, maç sabahı da bir diğer santrfor Hakan Kuş sakatlandı. Teknik heyet, takımın üçüncü santrforu olan 23 yaşındaki Bartu'yu 2'inci Lig'de ilk kez 11'de sahaya sürmek durumunda kaldı.



Tüm aksiliklere karşın, güçlü rakibini bu sezon ilk kez buluştuğu binlerce taraftarının müthiş desteğiyle 2-1 yenmeyi başaran Karşıyaka, zirve yarışı bırakmayacağını kanıtlamış oldu. Maç sonrası büyük bir mutluluk yaşayan teknik direktör Atilla Güneş, şöyle dedi:



"Karşılaşma öncesi çok stresliydim. Ligin en kaliteli hücum hattına sahip takımıyla oynayacaktık. Kırmızı Grup'a oranla çok daha zorlu ve sert bir gruptayız. Maç sabahı ilk 11'de oynatmayı planladığımız Hakan kahvaltıda boynundaki sakatlığa bağlı baygınlık geçirdi. Bu benim ve takımın psikolojisini çok kötü etkiledi. Takım bu maçı muhteşem taraftarımız ve Hakan için kazandı. Hanemize yazdırdığımız her puan anlamlı ve önemli."



GÜNEŞ'LE 6'DA 6



Karşıyaka, Atilla Güneş yönetiminde İzmir'de ev sahibi olduğu 6 maçı da kazanmayı başardı. Güneş döneminde geçen sezon oynadığı son 5 iç saha maçında Kırklarelispor'u 2-1, Gümüşhanespor'u 3-0, Niğde Belediyespor'u 5-0, Eyüpspor'u 2-1 ve 1461 Trabzon'u 7-3 yenmeyi başaran Karşıyaka, yeni sezonda Atatürk Stadı'nda çıktığı ilk karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı. Geçen sezon 7 gol attıkları 1461 Trabzon maçından sonra Play-Off şansını dramatik bir şekilde kaybettiklerini hatırlatan Atilla Güneş, "Silivrispor karşısında gollerden sonra tutuk oynadık ama 7 atıp üzülmektense 2 golle kazanmayı tercih ederim" diye konuştu. Bu arada Karşıyakalı futbolcular, ligin ilk 2 haftasında da kırmızı kart gördü. Geçen sezon kırmızı kartlardan başı çok ağrıyan yeşil kırmızılılarda Sakaryaspor'la oynanan ilk maçta Ali Say, Silivrispor karşılaşmasında ise Arif, son anlarda ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.