YÖNETİMDEN STAT ÇIKIŞI



TUZLASPOR MAÇI AYNI SAATTE



Haber Kaynağı: DHA

Kulüp Lisans Kurulu, sezon öncesi lisans alamayan kulüplere 20 Eylül'e kadar son kez ek süre verdi. Kulüpler, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar 2015 yılının 1 Ocak-31 Aralık arasını kapsayan tüm sportif, mali, hukuki, idari ve altyapı kriterlerini eksiksiz olarak yerine getirdiklerine dair evrakları TFF'ye teslim etmek zorunda.Yaklaşık 3 milyon TL borç nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka'da bu rakamın 268 bin TL'lik kısmını, 2015 yılında kesinleşen dosyalar oluşturuyor. Yönetim, bu miktar içinde 130 bin TL alacağı bulunan eski Kulüp Müdüresi Berrin Fidan ve antrenörlerle pazarlık halinde. Yeşil kırmızılılar, alacaklılarla anlaşarak geçen yıl ilk kez alınan kulüp lisansını yenilemeye çalışıyor. Karşıyaka, anlaşma sağlayamaz veya söz konusu 268 bin TL'yi 19 Eylül'e kadar bulamazsa en az 3 puanı silenecek. Federasyon, geçen yıl 7 kulübün puanını silmişti.Karşıyaka yönetimi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, Güzelyalı'da yapılacak yeni statla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la görüşmesinden sonra sosyal medyada çıkan eleştirilere bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, Göztepe Stadı'nın daha önce yapılan ihalesi ve sözleşmesinin iptal edildiği, Karşıyaka Stadı için ise Danıştay sürecinin sürdüğü, karar lehte çıkması halinde inşaatın devam edeceği hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Sosyal medyada Karşıyaka Yalı Stadı hakkında oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Stat ile ilgili davada Danıştay'dan nihai karar beklenmektedir. Kararın lehimize çıkması durumunda inşaat kaldığı yerden devam edecektir. Aksi bir durumda ise yetkili merciler kısa bir süre içinde yeni ihale sürecini başlatacaklardır. Mevzu bahis diğer stat ihalesi iptal edilip yeniden ihale sürecine girilmiştir. Dolayısıyla iki stadın prosedürlerinde farklılık vardır. Yönetimimiz sürecin bir an önce tamamlanıp camiamızın hak ettiği stadına kavuşması için gerekli girişimleri sürdürmektedir."Karşıyaka yönetiminin, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Tuzlaspor'la oynanacak ilk iç saha maçının başlama saatini 16.30'dan 19.00'a aldırmak için yaptığı girişim sonuç vermedi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, saat değişikliğinin raekip takımın da onay vermesi durumunda yapılabileceğini hatırlattı. Sportif Menajer Atilla Güneş'in görüştüğü Tuzlasporlu yöneticiler, İzmir'den dönüş için 20.50 uçağına bilet aldıklarını, bu nedenle saat değişikliği yapamayacaklarını bildirdi.