Karşıyaka sahaya indi

TFF 3'üncü Lig'e 38 yıl sonra dönen Karşıyaka, yeni sezonun hazırlıklarına genç ve altyapıdan A takıma alınan futbolcularla başladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ilk çalışma öncesi teknik direktör Ufuk İskender, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı

Kaf-Kaf'ta sözleşme yenileyen Onur, Cenk, Anıl, Battal, Bartu, Arif, Fatih, kaleci Erhan, U19 Milli Takım'la Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılacak Doğukan, 1 Temmuz'da antrenmanlara başlayacak. Tesislerde altyapının kullanımındaki suni çim sahada çalışan gençler, 1 Temmuz'dan itibaren çim sahaya geçecek.

İç transfer görüşmelerini de sürdüren yeşil-kırmızılılar, sözleşmesi biten Mustafa Aşan'la anlaşmaya varamadı. Tesislerde yönetimle görüşen tecrübeli ön libero, son 4 sezondan kalan 700 bin TL alacağını talep etti. Mustafa'nın alacağından kesilen cezaları düşen yönetim, kalan miktarı da indirim yapması halinde kapatmayı teklif etti. Görüşmeler sonucunda orta yolu bulamayan tarafların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturmaları bekleniyor. Mustafa'nın 3. Lig'de askerlik engeli de bulunuyor. Mahmut'un Almanya'ya döndüğü Kaf-Kaf'ta Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin de henüz sözleşmeye yanaşmadı.