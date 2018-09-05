Karşıyaka salonuna kavuştu

Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi tarafından 2 yıl önce, "Bir parke de sen koy" kampanyasıyla başlatılan voleybol altyapı salonu, ana yönetimin katkısıyla tamamlandı

Karşıyaka salonuna kavuştu
05 Eylül 2018 Çarşamba 13:41

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki eski havuzun yerinde 2 yıldır camianın maddi ve malzeme destekleriyle adım adım yapımı sürdürülen salonda cephe-çatı kaplamaları, mekanik tesisat, pvc doğrama ve cam işleri, elektrik ve aydınlatma işleri ile çevre düzenlemesi son aylarda bitirildi.

Son olarak parkeleri döşetilen salonun iklimlendirmesi yapılıyor. Fileleri ve antrenman malzemeleri de tedarik edilen salon, önümüzdeki günlerde kış spor okullarıyla birlikte faaliyete geçecek. Kaf-Kaf'ın elbirliğiyle yaptığı salona 1998 yılında hayatını kaybeden eski şube başkanlarından Dr. Tibet Kızılcan'ın adı verilmişti. Voleybol şubesi, salonun yapımına destek veren tüm isimleri ve yapım sürecini, www.birparkedesenkoy.com internet sitesinden paylaşıyor. Katkı veren isimler salon girişinde de yer alıyor.


Kaynak: DHA
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