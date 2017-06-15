Karşıyaka stat ihalesi yapıldı

İZMİR'de Karşıyaka İlçe Stadı'nın 15 bin kapasiteyle yenilenmesi ve proje içindeki 2 adet sosyal tesisin ikmal ihalesi yapıldı

Toplu Konut İdaresi'nin Ankara'daki merkezinde gerçekleştirilen ihaleye 30 Mart'taki ön yeterlilik ihalesini geçebilen firmalar katıldı. İhaleyi 62 milyon TL teklif veren Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat AŞ'nin kazandığı öğrenildi. Aynı firma, Göztepe'ye yapılacak 20 bin kapasiteli yeni stadın dün yapılan ihalesini de 218 milyon 900 bin TL bedelle almıştı.



Aradaki maliyet farkının kapasite, Göztepe'nin stat projesine eklenen 12 bin metrekarelik ticari alan ve Karşıyaka Stadı inşaatının daha önceden başlayıp yarıda kalmasından kaynaklandığı belirtildi. Yasal itiraz süresinin ardından firmayla sözleşme imzalanması bekleniyor.



Yer teslimi yapılacak REC İnşaat'ın ardından 60 gün içinde çalışmalara başlayıp işi 550 günde bitirmesi planlanıyor. Daha önce 28 Ocak 2014'te de ihaleye çıkan ancak davalık olan stat için yeniden ruhsat başvurusu yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, Yalı Caddesi'nde yer alan stat arazisinin spor alanı olarak belirlenmesi için yapılan imar planı değişikliği talebine geçen 23 Kasım'da onay vermemişti. Belediye, arazinin en, boy, yükseklik gibi değişikliklerini güncelleyip, plan tadilatı yapılması talebini itfaiye gibi acil durum araçları için ulaşımın yetersiz kalacağı, otopark, yapı yaklaşma mesafeleri, vaziyet planının bulunmaması, yükseklik belirtilmemesi ve yapı yoğunluğunu artıracağı gerekçeleriyle reddetmişti.





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