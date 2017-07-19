Karşıyaka statsız kaldı!

Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Karşıyaka, İzmir'deki tesis sıkıntısı yüzünden yeni sezonda maçlarını oynayacağı stat konusunda sorun yaşarken, yönetim rotayı Aliağa'ya çevirdi

Atatürk Stadı'nı yüksek kiralama maliyetinin yanı sıra tribünler sahaya uzak olduğu için düşünmeyen Karşıyaka, diğer statlar da uygun olmadığı için ilçeye 55 kilometre mesafedeki Aliağa Şehir Stadı'na yöneldi. Bornova Belediyesi, Göztepe ve Altınordu'nun kullandığı Bornova Stadı için kulübe olumsuz yanıt verirken, yönetim daha önce Buca Belediyesi ve Bucaspor ile uzlaşma sağlanamayan Yeni Buca Stadı konusunda girişimde bulunmadı. Menemen İlçe Stadı ise aynı ligde yer alan Menemen Belediyespor'un maçlarıyla çakışacağı için gündeme gelmedi.



Buca İlçe Stadı'na da kapasite yetersizliği ve güvenlik endişesi nedeniyle soğuk bakan yönetim, 4200 kişilik Aliağa Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu. Yönetici Mete Yazıcı, "Atatürk Stadı'nda oynamayı istemiyoruz. Aliağa Stadı'nda çimlerin, soyunma odalarının ve çevrenin elden geçirilmesi gerekiyor ama bu stada sıcak bakıyoruz. Kesin kararımızı önümüzdeki günlerde vereceğiz" diye konuştu.



Yeni malzemeler konusunda geç kalındığı için antrenmanlara geçen sezondan kalan formalarla başlamak zorunda kalan Karşıyaka'da forma tedarikçisi olarak anlaşılan Legea'nın Türkiye temsilcisi Baştürk Spor, kulübe 100 takım şort ve tişört gönderdi. Yeşil kırmızılı ekip, 24 Temmuz'da Afyon'a kampa gitmeyi planlıyor.



OKAN'LA 2 YILLIK ANLAŞMA BEHRAM'A KAPILAR KAPALI



Karşıyaka, iç transferde uzun süren pazarlığın ardından Hollanda'dan İzmir'e gelen forvet Okan Şahingöz'le yıllık 250 bin TL'den 2 yıllığına anlaşma sağlandı. Geçen sezon 7 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, yeniden takıma katıldı. Sözleşme yenilenmesine rağmen antrenmanlara çağrılmayan kaleci Behram'ın peşinat taksidi tam ödenmediği için kulübe ihtarname gönderdiği, bu nedenle tecrübeli file bekçisiyle iplerin koptuğu öğrenildi. Sözleşmesini fesheden Tugay ve serbest kaldıktan sonra antrenmana çağrılan Ali Kemal'den ise geri dönüş olmadı.