Karşıyaka taraftarı ile Yaşar Holding Başkanı'nın 'evet' tartışması

Anayasa değişikliğini içeren halk oylaması, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar ile bir grup Karşıyakalı taraftarı karşı karşıya getirdi. Selim Yaşar, Facebook hesabında bazı taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası, sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerektiğini yazdı

Yeşil- kırmızılı kulübe 60 yıldır karşılıksız ekonomik destek veren, 19 yıldır da Pınar markasıyla basketbol takımının isim sponsoru olan Yaşar Holding'in patronu Selim Yaşar, referandumda oylanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.40 'Evet' oyuyla kabul edilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, 'EVET doğru karar veren Türk halkına şükranlar' mesajını paylaştı.



Kulübün Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın oğlu olan Selim Yaşar'ın mesajı, Karşıyakalı takipçilerinin bir kısmının tepkisini çekti. Karşıyaka İlçesinin referandumda yüzde 83.11 'Hayır' oyu verdiğini hatırlatan taraftarlarla tartışmaya giren Selim Yaşar, daha sonra mesajını sildi. Selim Yaşar, bir arkadaşının mesajını silmesini eleştirmesi üzerine, 'Karşıyaka zarar görmesin diye silmiştim, 45 milyon borcu olduğu gibi biline' yazdı. Bunun üzerine bir başka takipçisinin, 'Siz Karşıyaka'yı düşünmeyin, Yaşar Holding'i düşünün' mesajına tepki gösteren Selim Yaşar, 'En yüksek Hayır Karşıyaka'dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli' yanıtını verdi.



Yaşar Holding'in en tepesindeki isim olan Selim Yaşar, yazdıklarına tepkilerin devam etmesi üzerine, '1945'ten bu yana ama kulübe ilk defa gırtlağına kadar siyaset girdi! Biz hep DP, AP, DYP, AK Parti, yani demokrat sağda idik ama kulüpte siyaset olmaz idi, şimdi düşünme zamanı okula, spora bulaştı' diyerek tepkisini sürdürdü. Bazı arkadaşlarının ve takipçilerinin de yazdıklarına destek verdiği Selim Yaşar, kulübü kastederek, '1999 yılında borçlarını kapattım ve temiz devrettik ama 15 yılda 45 milyon TL borç yapıldı ve kulübe siyaset bulaştı. Galatasaray, Trabzon gibi kulüpler borçlarını sildiriyor Ankara'ya kolaysa bu kafayla sildir sildirebilirsen. Neymiş tek adam yahu kim tek değilmişim' paylaşımını yaptı.







Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, sosyal medyadaki yazılarına bazı arkadaşları ve takipçilerinin, herkesin özgür iradesiyle oy tercihi yapabileceği ama kurumları temsil eden kişilerin kitlelere karşı sorumlulukları olduğu şeklinde tepki göstermesi üzerine yazışmaları sildi.



BÜYÜKORAL'DAN ÇAĞRI



Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün en büyük destekçisi Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Selim Yaşar'ın referandum sonrası taraftarla girdiği diyalog üzerine ortak noktanın Karşıyaka olduğunu hatırlattı. Büyükoral, "Kulüpçülük başka siyaset başka. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Ortak noktamız kulüp" açıklamasını yaptı.



