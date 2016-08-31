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    • Karşıyaka, Tayfun ile sözleşme yeniledi

    Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka, transfer döneminin son gününde geçen sezonki kadroda yer alan oyunculardan Tayfun Pektürk ile sözleşme yeniledi

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 16:27
    Karşıyaka, Tayfun ile sözleşme yeniledi
    Transfer yasağını kaldıramayınca geçen sezon yeşil kırmızılı formayı giyen ve sözleşmesi sona eren futbolcularla masaya oturan Karşıyaka'da sağ kanat oyuncusu Tayfun, iç transferde imza atan 8'inci isim oldu.

    Yeşil kırmızılılar daha önce Mustafa Aşan, Can Erdem, kaleci Behram Zülaloğlu, İbrahim Kaş, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür ve Zeki Korkmaz'la da mukavele yenilemişti.

    28 yaşındaki gurbetçi futbolcu Tayfun, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 21, kupada ise 4 müsabakada görev almıştı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Kırmızı

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