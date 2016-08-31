Haber Kaynağı: DHA

Transfer yasağını kaldıramayınca geçen sezon yeşil kırmızılı formayı giyen ve sözleşmesi sona eren futbolcularla masaya oturan Karşıyaka'da sağ kanat oyuncusu Tayfun, iç transferde imza atan 8'inci isim oldu.Yeşil kırmızılılar daha önce Mustafa Aşan, Can Erdem, kaleci Behram Zülaloğlu, İbrahim Kaş, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür ve Zeki Korkmaz'la da mukavele yenilemişti.28 yaşındaki gurbetçi futbolcu Tayfun, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 21, kupada ise 4 müsabakada görev almıştı.