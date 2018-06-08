Karşıyaka tekliflere kapalı

TFF 3'üncü Lig'de mevcut kadrosunu fire vermeden korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, genç yıldız adaylarını bırakmak istemiyor

Yeşil-kırmızılılar, gösterdikleri performansla dikkatleri çeken, kadroda alternatifleri olmayan kaleci Erhan ve forvet Doğukan'ı yeni sezon takımda tutmayı planlıyor. Karşıyaka, iki futbolcu için nabız yoklamaya başlayıp bonservis bedeli soran menajerlere olumsuz yanıt veriyor.



Karşıyaka'da kısa süre içinde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Doğukan, Avrupa Şampiyonası için U19 Milli Takıma seçilmişti. Son 2 sezonda kalede gösterdiği performansla alkış alan 23 yaşındaki Erhan, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinin transfer listesinde. Yeşil-kırmızılı yönetim, Erhan'a geçen hafta kulüpten tüm alacağını yatırarak takımda tutmuştu.