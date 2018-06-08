Karşıyaka tekliflere kapalı

TFF 3'üncü Lig'de mevcut kadrosunu fire vermeden korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, genç yıldız adaylarını bırakmak istemiyor

Karşıyaka tekliflere kapalı
08 Haziran 2018 Cuma 14:41

Yeşil-kırmızılılar, gösterdikleri performansla dikkatleri çeken, kadroda alternatifleri olmayan kaleci Erhan ve forvet Doğukan'ı yeni sezon takımda tutmayı planlıyor. Karşıyaka, iki futbolcu için nabız yoklamaya başlayıp bonservis bedeli soran menajerlere olumsuz yanıt veriyor. 


Karşıyaka'da kısa süre içinde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Doğukan, Avrupa Şampiyonası için U19 Milli Takıma seçilmişti. Son 2 sezonda kalede gösterdiği performansla alkış alan 23 yaşındaki Erhan, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinin transfer listesinde. Yeşil-kırmızılı yönetim, Erhan'a geçen hafta kulüpten tüm alacağını yatırarak takımda tutmuştu.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Altay'da sahalar yenileniyor
Sonraki Haber
İnce: 'Çivi mi çaktı CHP' diyor. Sattıklarını kim yaptı?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.