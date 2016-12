Karşıyaka uzatmalarda güldü

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, Etimesgut Belediyespor'u Hakan'ın 90+4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti

-Atatürk Stadı'ndaki maçı 1447 taraftar takip ederken, maç sonu Karşıyaka lı futbolcular ve teknik heyet, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.Maç dakikaları:27. Dakikada Etimesgut Belediyespor atağında Haydar'ın ceza sahası dışından şutu yanda az farkla auta çıktı.45.Dakikada Karşıyakalı Ali Kemal, sol çaprazdan ceza alanına girip sert vurdu, top kaleci Mert'te kaldı.Her iki takım adınada vasat bir ilkyarı sonunda gol sesi çıkmadı.54. Dakikada Karşıyaka'da Ali Kemal'in kullandığı korner savunmadan sekip ceza yayı üzerinde Hakan'ın önünde kaldı. Hakan'ın topun gelişine volesinde kaleci Mert gole izin vermedi.64. Dakikada Karşıyaka tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Ali Say'ın şutunda açıyı kapatan Mert gole izin vermedi.74. Dakikada Etimesgut Belediyespor 10 kişi kaldı. İkinci yarının başında sarı kart gören Halil İbrahim Can, Karşıyakalı Mustafa Aşan'a arkadan sert bir faul yapıca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.90+4.akikada Karşıyaka'nın galibiyet golü geldi. Sağ kanattan Ali Say'ın ortasında Bartu'yu aşan topu altı pas içinde Hakan tamamlayarak skoru belirledi: 1-0.STAT: AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Segah Tunçkol (xx), Habip Tiryaki (xx)KARŞIYAKA: Erhan (xxx)- Tugay (xx), Metin (xxx), Cenk (xxx), Anıl (xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xx) (Dk.80 Bartu), Ali Say (xxx), Battal (xx) (Dk.68 Zeki xx), Ali Kemal (xx), Okan (x) (Dk.46 Hakan xxxx)ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xx)- Halil İbrahim Can (xx), Haydar (xxx) (Dk.90 Abdülkerim), Ziya (xx), Alaettin Batuhan (x), Emrah Kiraz (x), Mehmet Atik (xx), Nuh (x), Gökhan (xx), Bilal (xx) (Dk.64 Tevfik x), Mehmet Fuat (xx) (Dk.70 Halil İbrahim Cenik x)GOL: Dk.90+4 Hakan (Karşıyaka)KIRMIZI KART: Dk.74 Halil İbrahim Can (Etimesgut Belediyespor)SARI KARTLAR: Ali Say (Karşıyaka), Emrah Kiraz, Bilal, Ziya, Haydar (Etimesgut Belediyespor)