Karşıyaka ve Göztepe statlarında teklifler veriliyor

İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe'nin yeni statları için 30 ve 31 Mart'ta yapılan ön yeterlilik ihalesi sonrası asıl ihaleye katılmaya hak kazanan firmalar belli oldu

Göztepe için Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılacak 20 bin 35 kişilik yeni stadın ihalesi, kulübün 92'nci kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.



Toplu Konut İdaresi'nin Ankara'daki merkezinde saat 14.00'te başlayacak ihalede yeterlilik alan 10 firma son tekliflerini verecek.



Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak 15 bin kişilik stadyum ve kulüp binasının da içinde olacağı 2 adet sosyal tesisin ihalesi ise 15 Haziran Perşembe aynı satte yapılacak.



İhaleyi alan firmalara, değerlendirme ve itiraz sürecinden sonra 15 gün içinde yer teslimi yapılacak.



Bu statlar için daha önce 28 ve 29 Ocak 2014'te gerçekleştirilen ihaleler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arazideki mülkiyet ve parsel birleştirme sorunları çözülmeden ihaleye çıkıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'ne açtığı dava üzerine iptal ettirmişti.



Danıştay'a yapılan itirazla başlayan temyiz sürecinde ihaleyi kazanan firmaların sözleşmesi feshedilip yeni ihale tarihi belirlendi.



Göztepe Stadı için aradan geçen süreçte Büyükşehir Belediyesi arazideki 1400 metrekarelik payını Spor Bakanlığı'na bedelsiz olarak devretti. Yine aynı arazideki 150 metrekarelik şahıs payı için de Bakanlar Kurulu'ndan acil kamulaştırma çıktı. Konak Belediyesi'nin de imar planı düzenlemesine onay verdiği Göztepe Stadı için inşaatın başlamasına engel bir durum bulunmuyor.



Daha önce eski stadın yıkımı ve altyapı çalışmaları tamamlanan Karşıyaka Stadı için ise Karşıyaka Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün geçtiğimiz 23 Kasım'da yaptığı imar planı değişikliği talebini kabul etmemişti. GSİM, stat alanı olarak belirlenen arazinin en, boy, yükseklik gibi değişikliklerini güncelleyip plan tadilatı yapılması talebinde bulundu. Belediye, istenen değişiklikleri, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçları için ulaşım ağının yetersiz kalacağı, otopark bulunmaması, yapı yaklaşma mesafelerinin olmaması, vaziyet planının bulunmaması, yapı yüksekliği belirtilmemesi ve yapı yoğunluğunu artıracağı gerekçeleriyle reddetti. İhale sonrası inşaatın başlaması için yeniden plan tadilatı başvurusu yapılacak.



ALSANCAK'TA SONA DOĞRU

İzmir'de 3 yıl önce yıkılan Alsancak Stadı'nın yenileme ihalesiyle ilgili Gençlik Spor Bakanlığı'nın karar açıklaması bekleniyor. Stat için 28 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen ve 17 firmanın katıldığı ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle Metro Yapı İnşaat kazanmıştı. Kesin açıklama, firmanın incelenmesinden sonra yapılacak. Yasal ihale itiraz sürecinin ardından söz konusu firma, 15 gün içinde araziyi devralacak. İnşaat ise yer tesliminden itibaren en geç 60 gün içinde başlayacak. İş süresi 18 ay (550 gün) olarak belirlenen stadın cadde bölümünde yine idari bina yer alacak.Kapalı ve maraton tribünün yanı sıra Güney hattına misafir seyirci için kale arkası tribünü yapılacak, üç tribünün de üstü kapatılacak. Yenilenmesi için merkezi ve yerel yönetimin iş birliğiyle çalıştığı proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi, stat arazisindeki 4239 metrekarelik payını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bedelsiz devretti. Tapu birleşimi tamamlanan, zemin etüdü yapılan arazi, Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye meclislerince uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edildi. Projeye Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da onay çıkınca geç de olsa ihale sürecine geçildi.