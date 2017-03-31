Karşıyaka'ya Başkan Akpınar'dan destek

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off mücadelesi veren Karşıyaka'ya Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dan destek geldi

Yeşil kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret eden Akpınar, daha önce söz verdiği son Niğde Belediyespor galibiyetinin 83 bin TL tutarındaki primini öderken, son 5 maçın primlerini de ödeme sözü verdi. Akpınar'ın ziyaretinde Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Başkan Mutlu Altuğ ve Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı da hazır bulundu.



Futbolcuları Niğde Belediyespor galibiyeti için kutlayan Akpınar, "Son 5 hafta girerken doğma büyüme Karşıyakalıyım diyeni değil, Karşıyaka'da nefes alan herkesi size desteğe çağırıyorum" dedi. Geçen hafta Umana Reyer basketbol maçında bir grup taraftarın protestosuna hedef olan Başkan Akpınar, şunları söyledi;:



"Kulübün amatör branşlarını destekliyoruz. Yasal engel nedeniyle profesyonel takıma parasal katkı sağlayamıyoruz. Ancak Başkan Mutlu Altuğ geçen hafta beni ziyarete geldiğinde kalecilik yaptığım yıllarda kötü anılarımın olduğu Niğde Belediyespor'u yenmeleri halinde prim sözü verdim. Son 5 maçın primleri de benden. Bundan sonra kulübe sahip çıkmayanlar ne sağda solda konuşsun ne de tribünde bağırsın. Bizim taraftarımızın takıma sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Ama kimsenin futbolcuya, yöneticiye, başkana, belediye başkanına küfür etmeye hakkı yok. Taraftar sadece bu takıma ihanet edene küfür edebilir."



Teknik direktör Atilla Güneş'le 10 yıl sonra yeniden buluştuklarını dile getiren Başkan Akpınar, şunları söyledi:



"10 yıl önce o Karşıyaka'da futbolcu, ben kulüpte yöneticiydim. Şimdi ben kenti o takımı yönetiyor. Geçen sezon küme düşen takımda gözümü Necati'yle Gökhan'ın yerine dikmiştim ama bu sezon Can'ın formasına göz dikmiyorum, çünkü işini layıkıyla yapıyor. Sizi kutluyorum. Sezon başı hepiniz gidebilirdiniz ama kalıp bu kulübe sahip çıktınız. Şimdi son engelleri de aşacağınıza inanıyorum."



Takım için baklava da getiren Akpınar, antrenmanda Behram'ın koruduğu kaleye penaltı attı. Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ da Akpınar'a destekleri nedeniyle teşekkür etti, Play-Off'a kalacaklarını söyledi.



STAT İÇİN TUTUM AYNI



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Kulüp Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın Yalı Tesisleri'nin bulunduğu araziye yapılacak 15 bin kişilik yeni statla ilgili kendisinden destek istemesi üzerine, "Ben bu konuda nötrüm" dedi. Kulübün yeni stada sahip olmasını istediğini, ama Yalı'ya yapılacak stadın şehir planı açısından uygun olmadığını daha önce de dile getirdiğini ifade eden Akpınar, "Ancak projeye engel olmuyorum" diye konuştu.



BATTAL'A AF ÇIKTI



Karşıyaka'da Tokatspor deplasmanı sonrası soyunma odasında yedek kaleci Behram'la kavga ettiği için geçen hafta süresiz izin verilen Battal affedildi. Teknik direktör Atilla Güneş'le görüşen genç futbolcu, takımla antrenmanlara yeniden başladı.



Karşıyaka'da ayak parmağında sorun olan Can, idmana çıkmadı. Hastanede röntgen çekilen golcü futbolcunun bu hafta Sarıyer deplasmanında oynamasına engel bir durum olmadığı açıklandı.