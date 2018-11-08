Karşıyaka'ya kötü haber

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bergama Belediyespor deplasmanına kadrosunda önemli eksiklerle hazırlanan Karşıyaka'ya üst üste kötü haberler geldi

Karşıyaka'ya kötü haber
08 Kasım 2018 Perşembe 16:29

Yeşil-kırmızılılarda son Pazarspor maçında arka adalesinden sakatlanan Doğukan, büyük oranda ilk yarıyı kapattı. Adalesinde 16 santimetrelik yırtık tespit edilen genç futbolcu en az 4 maç forma giyemeyecek. Metin'in sakat, Arif'in cezalı olduğu yeşil-kırmızılılarda eksikler kervanına Harun da eklendi. Bu sezon ilk 11'in değişilmezlerinden olan genç futbolcunun adalesinde kısmi  yırtık tespit edildi. Harun da Bergama'da görev yapamayacak. Henüz antrenmanlara çıkamayıp tedavisi süren Metin'in durumu maç günü netleşecek. Pazar günü Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yeşil-kırmızılı taraftarlara 115 kişilik kontenjan ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #tff #lig
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