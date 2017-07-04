Karşıyaka'ya teknik direktör bulunamadı

Profesyonel futbol liglerinde pek çok kulüp yeni sezon hazırlıklarına başlarken Karşıyaka'nın ne teknik direktörü, ne de antrenmanlara başlayacağı tarih belli olmadı

Atilla Güneş'le yola devam etmeme kararı aldıktan sonra kulübün tüm futbol yapılanmasından sorumlu olacak bir teknik adam arayışına giren Başkan Mutlu Altuğ, haftalardır, "Hafta sonuna kadar teknik direktörümüz belli olur" açıklamalarına rağmen sezonun bitmesinin üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen henüz düşündüğü ismi bulamadı.



Bu arada teknik direktör belli olmadığı için antrenmanların ne zaman başlayacağı ve sezon öncesi kampın nerede yapılacağı da netleşmedi. Uzun süredir tatilde olan futbolcular yeni teknik adamla ilgili karar ve idmanların başlama tarihini bekliyor. İç transferde kadroyu büyük ölçüde korumanın rahatlığıyla teknik adam konusunda acele etmeyen Başkan Altuğ, sportif direktörlük için geçen hafta görüştüğü Süleyman Hurma'yla yarın İstanbul'da yeniden masaya oturacak. Hurma, ilk görüşmede 2'nci Lig'de çalışmayacağını açıklamıştı.