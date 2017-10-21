Karşıyaka yine kazanamadı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 9. haftaya son sırada giren Karşıyaka evinde Zonguldak Kömürspor'la 0-0 berabere kaldı

FIFA ve TFF'den aldığı cezalar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka, bu beraberlikle 1 puana ulaştı. Zonguldak Kömürspor'un puanı 14'e çıktı. Kaf-Kaf'ın galibiyet özlemi 7 haftaya yükseldi.



12. dakikada konuk ekip atağında Okan'ın ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Erhan'da kaldı.



26. dakikada Karşıyaka atağında Battal'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Ali sağdan ceza sahasına girip yerden kesti. Battal'ın vuruşanda top yan direğe çarparak auta çıktı.



29. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Tayfun arka direğe ortaladı. Cenk'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.



41. dakikada soldan Tayfun'un kullandığı kornerde Fatih'in kafayla indirdiği topu Metin altıpasta ıskalayınca Karşıyaka mutlak bir golden oldu.



48. dakikada Zonguldak Kömürspor'dan Ali Kemal'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Erhan topu güçlükle çeldi.



60. dakikada Tayfun'un pasında topla buluşan Can, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



79. dakikada Zongulkak Kömürspor ceza sahasında topla buluşan Harun kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



90+1. dakikada Zonguldak kontratağında Cömert karşı karşıya pozisyonda kaleci Erhan'ı geçmeyi düşündü, Erhan uzanarak mutlak golü önledi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



STAT: İzmir Atatürk



HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sezgin Altun (xx), Gürcan Dönmez (xx)



KARŞIYAKA: Erhan (xxxx) - Abdülhamit (x) (Dk. 89 Mustafa Değirmenci), Metin (xx), Cenk (xx), Özgür (xx), Ali (x), Mustafa Aşan (xx), Fatih (xx) (Dk. 70 Harun x), Battal (x) (Dk. 75 Hakan x), Tayfun (x), Can (x)



ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Kamil (x), Şevket (x), Hasan (xx), Okan Eken (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 87 Ercan), Reşo (xx), Semih (x) (Dk. 65 Cömert x), Ali Kemal (x) (Dk. 81 Cem), Mert (xx), Okan Duran (x)



SARI KARTLAR: Battal (Karşıyaka), Hüseyin, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor)