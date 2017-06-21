Karşıyaka yönetimi stat konusunu görüştü

Karşıyaka yönetimi, yeni stat için 15 Haziran Perşembe günü Toplu Konut İdaresi'nin gerçekleştirdiği ihaleden sonra ilk defa bir araya geldi

Toplantıya Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Divan 2'nci Başkanı Halil Zeki Osma, Başkan Mutlu Altuğ, kulübün varlık kurulundan Tayfun Yelkenbiçer, Seracettin Sakıpağa, Mithat Salepçioğlu ve eski başkanlardan Mehmet Ali Kasalı katıldı. Yapılan görüşmede Göztepe'ye yapılacak 20 bin kapasiteli stat bir gün önce 218 milyon 900 bin TL'ye ihale edildiği belirtilirken Karşıyaka'nın 15 bin kapasiteli stat ihalesinin 62 milyon TL'ye ihale edilmesinden duyulan rahatsızlık paylaşıldı.



Karşıyaka Stadı daha önce Ocak 2014'te 54 milyon 88 bin, o dönem 15 bin kapasiteli olan Göztepe Stadı ise aynı tarihte 54 milyon 350 bin TL'ye ihale edilmişti. İkisi de REC Uluslararası İnşaat AŞ tarafından alınan son ihalelerdeki 3.5 katlık farkın Göztepe'nin stat projesini yeniden çizdirip eklettiği 12 bin metrekarelik ticari alan, kapasite farkı ve Karşıyaka Stadı inşaatı altyapı çalışmalarının daha önceden başlamasından kaynaklı olduğu iddia edilmişti.



Stat konusunu tartışan yönetim, bir komite kurulup camianın rahatsızlığını milletvekilleri ve hükümetle paylaşma kararı aldı. Toplantıda stadın Çiğli Tesisleri'nin yerine yapılıp Yalı'daki stat arazisinin salon ve havuz olarak değerlendirilmesi fikri de tartışıldı.