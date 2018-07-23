Karşıyaka yönetiminden Abdülhamit'e rest

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da serbest kalan ve başka bir kulüple anlaşmayan sağ bek Abdülhamit Yıldız'ın takıma katılmaması teknik heyetin ve yönetimin keyfini kaçırdı

Karşıyaka yönetiminden Abdülhamit'e rest
23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:51

Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, daha önce birkaç kez telefonla görüştüğü tecrübeli savunmacının takıma döneceğini söylemesine rağmen kadroya dahil olmadığını belirterek, "Biz de artık kendisini aramaya gerek duymuyoruz. Gelmek isterse değerlendiririz; ancak peşinden koşmayız" dedi.

Yeşil-kırmızılı ekibin antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Hakan Çeliker, "İdmanlar devam ediyor ancak Abdülhamit halen ortada yok. Bundan sonra onu oynatıp oynatmamayı bizim düşünmemiz lazım. İyi bir futbolcu, bize katkısı olur; ama 'Olmazsa olmaz' demiyoruz. Gençlerimiz de çok hırslı. Onun yerini doldurmak için çalışıyorlar" diye konuştu.

İç transferde 12 futbolcusuyla el sıkışan Kaf-Kaf'ta yeni sezon öncesi Tayfun Uşakspor'a, Erhan Altınordu'ya giderken, Mahmut Almanya'ya döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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