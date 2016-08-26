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    • Karşıyaka'da Altuğ'dan Mahmut'a rest

    Spor Toto 2'nci Lig'e düştükten sonra transfer yasağını kaldıramadığı için geçen sezon kadroda yer alan, sözleşmesi sona eren futbolcularla yeniden anlaşan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, antrenmanlara başlamasına rağmen peşinat almadığı için mukavele imzalamayan Mahmut Temür'e sert çıktı

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:53
    Karşıyaka'da Altuğ'dan Mahmut'a rest
    Kulüp menfaatlerini ön planda tuttuklarını söyleyen Altuğ, "Biz kadromuzu tamamladık. Mahmut konusunda ısrarcı değiliz. Bizimle olmak isteyen kulübün şartlarına uyarsa devam eder" dedi.

    Mahmut Temür'le henüz masaya oturmadıklarını dile getiren Başkan Altuğ, "Mahmut'la Sportif Menajerimiz Atilla Güneş görüşüyor. Şartlar uyarsa biz en son görüşürüz. Acelemiz yok. Zaten istediğimiz herkesi takımda tuttuk. Ödeyebileceğimiz rakamları söyleyerek futbolcularla o şartlarda anlaşıyoruz" dedi. Orta sahada görev yapan Mahmut, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Adanaspor'dan devre arasında Karşıyaka'ya transfer olmuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lige, Düştükten

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