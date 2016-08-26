Haber Kaynağı: DHA

Kulüp menfaatlerini ön planda tuttuklarını söyleyen Altuğ, "Biz kadromuzu tamamladık. Mahmut konusunda ısrarcı değiliz. Bizimle olmak isteyen kulübün şartlarına uyarsa devam eder" dedi.Mahmut Temür'le henüz masaya oturmadıklarını dile getiren Başkan Altuğ, "Mahmut'la Sportif Menajerimiz Atilla Güneş görüşüyor. Şartlar uyarsa biz en son görüşürüz. Acelemiz yok. Zaten istediğimiz herkesi takımda tuttuk. Ödeyebileceğimiz rakamları söyleyerek futbolcularla o şartlarda anlaşıyoruz" dedi. Orta sahada görev yapan Mahmut, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Adanaspor'dan devre arasında Karşıyaka'ya transfer olmuştu.