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    • Karşıyaka'da buruk sevinç

    Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Hatayspor'la deplasmanda oynadığı maçta 88'inci dakikada Can Erdem'in golüyle öne geçmesine rağmen 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1'lik skora boyun eğen Karşıyaka'da buruk sevinç var

    03 Ekim 2016 Pazartesi 13:17
    Karşıyaka'da buruk sevinç
    Rakip taraftarın stadı tıklım tıklım doldurduğu karşılaşmada Onur'un 51. dakikada kırmızı kart görmesi yüzünden 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekip, 88'inci dakikada oturduğu liderlik koltuğunu, 4 dakika sonra yeniden rakibine kaptırarak fırsat tepmiş oldu. Grupta 2 gollük averaj farkıyla lider olan Hatayspor ve ikinci sıradaki Karşıyaka'nın 10'ar puanı bulunuyor. Bu iki ekibi ise 9'ar puanlı 6 takım takip ediyor. Dışarıdan bakıldığında zor bir deplasmanda üstelik 10 kişi kalmışkan kazanılan 1 puanın başarı olduğunu söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, şöyle dedi:

    "Buna da şükür. Ama liderliği kaçırmak üzüntü verici. İkinci yarının başında 10 kişi kalmak, planlarımızı bozdu. Düşündüğümüz hamleleri yapamadık. Sevinilecek taraf mücadele gücümüzün yüksek olması ve futbolcularımızın eksilsek de oyun planına sadık kalması. Alan ve adamları iyi kapatarak etkili hücumlar yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen öne geçtik ancak hakemler rakibin 90+2. dakikada attığı golde kalecimiz Erhan'a yapılan bariz faulü görmeyince beraberliğe razı olduk. Buruk sevinçliyiz. Amacımız her maçtan puan almak."

    SON ANLARDA KOLTUK KAÇTI

    Karşıyaka 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 deplasmanda son anlarda yediği goller yüzünden puan farkıyla lider olma şansını tepti. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan yeşil-kırmızılı ekip 1-0 kaybettiği Ankaragücü deplasmanında golü 88. dakikada kalesinde gördü. Son Hatayspor deplasmanında ise 88'de öne geçen İzmir temsilcisi, ev sahibi ekibin 90+2. dakikada attığı beraberlik golüne engel olamadı. Kaf-Kaf, son dakika golleri olmasa 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 puanla puan tablosunun en üst basamağında yer alacaktı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Kırmızı

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