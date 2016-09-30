Haber Kaynağı: DHA

Kulübün göreve geldikleri dönemden daha iyi bir durumda olduğunu fakat bu yükü hiçbir yönetimin tek başına omuzlayamayacağını belirten Altuğ, "Biz yalnızız. Kongreden önce hep beraberdik. Divan başkanımız da, kulübün önde gelen isimleri de başta, 'Hadi hep beraber yürüyelim, bu işi başarırsın' derken, biz tek başımıza bu takımı buraya kadar getirdik. Ama bu dakikadan sonra bu kulübe destek olunmazsa bu geminin yürümesi çok zor" diye konuştu.Sezon sonuna kadar tüm şubeler için gereken paranın 2 milyon 800 bin TL olduğunu belirten Altuğ, "Kaynak bulmak için çalışmaya da devam edeceğiz ama ben camiada bir birliktelik göremiyorum. Sadece maddiyat değil maneviyat da önemli. Maddi ve manevi herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.Divan Kurulu Başkanı Cihan Byüükoral da, "Yönetim verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Bizim de divan üyeleri olarak onlara yardımcı olmamız lazım" dedi.lKarşıyaka'nın sembol isimlerinden eski kaleci Ekrem Güçsav da toplantıya katılımın çok az olmasını ve eski başkanlardan Hasan Denizkurdu, Özer Kırca, Mehmet Ali Kasalı gibi isimlerin salonda bulunmamasını eleştirdi.