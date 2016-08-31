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    • Karşıyaka'da Hakan Kuş iddialı

    Karşıyaka'da 4 yıldır kadroda yer almasına rağmen bir türlü forma şansı bulamayan 22 yaşındaki santrfor Hakan Kuş, yeni sezonda transfer yasağının da etkisiyle ilk kez takımın gol ayaklarından biri olmaya hazırlanıyor

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 13:02
    Karşıyaka'da Hakan Kuş iddialı
    2012 yılında Ahmetli Belediyespor'dan transfer edilerek profesyonel yapılan genç futbolcu o sezon A2 takıma gönderildi. A2 macerasının ardından her sezon başında forma bekleyen Hakan sırasıyla Balçova Yaşamspor, Çine Madranspor ve Arsinspor'a kiralık verildi.

    Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği 3'üncü Lig temsilcisi Arsinspor'da 9 gol atmasına rağmen küme düşme üzüntüsü yaşayan genç futbolcu, bu sezon Karşıyaka'da tecrübeli santrfor Can Erdem'in yanı sıra Battal ile Bartu'yla birlikte takımın gol ayaklarından biri olacak. Takıma geç katılan Can henüz hazır olmadığı için bu hafta Bugsaşspor önünde hücum yükü gençlerin omzuna binecek. Kendisine ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyleyen Hakan, "5'inci sezonumda ilk kez şans bulacağım. Bu fırsatı iyi şekilde değerlendirip, formamı en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
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