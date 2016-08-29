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    • Karşıyaka'da Mahmut'tan imza

    Karşıyaka'da bir süredir antrenmanlara çıkmasına rağmen peşinat konusunda anlaşamadığı için imza atmayan Mahmut Temür, kulübün şartlarını kabul ederek sözleşme yaptı

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 14:46
    Karşıyaka'da Mahmut'tan imza
    Başkan Mutlu Altuğ'un geçen hafta pazarlık sürerken "Biz istediğimiz futbolcuları takımda tuttuk. Mahmut konusunda ısrarcı değiliz" diyerek tepki gösterdiği deneyimli oyuncunun peşinat almadan mukavele imzalamayı kabul ettiği öğrenildi. Peşinatı takside bölünen Mahmut, kendisini 1 yıl daha yeşil kırmızılı renklere bağlayan kontrata imza attı.

    Geçen sezon devre arasında Adanaspor'dan alınan Mahmut, yeni sezonda kulüpten yaklaşık 350 bin TL kazanacak. Transfer yasağını kaldıramayan ve B planını devreye sokup geçen sezondan toplam 7 futbolcuyla yeniden anlaşan yönetim, transferin son 2 gününde takıma dönme ihtimalleri olan Mehmet Akgün ve Tayfun Pektürk'e de kapıyı kapattı. Karşıyaka'nın başka bir oyuncuyla daha anlaşmayacağı açıklandı. Takıma geç katılan Can, İbrahim, Mahmut ve Abdülhamit hazır olmadıkları için ilk maçta oynayamayacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Karşıyakada, Süredir, Antrenmanlara, çıkmasına, Rağmen

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