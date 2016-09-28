28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Karşıyaka'da prim dopingi

    Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 haftayı 9 puanla geçen Karşıyaka'da yönetim, 2'nci haftadaki Tuzlaspor ve son Kayseri Erciyesspor galibiyetlerinin primlerini futbolculara ödeyerek Hatayspor deplasmanı öncesi moral dopingi yaptı

    28 Eylül 2016 Çarşamba 14:06
    Karşıyaka'da prim dopingi
    Prim ödemelerini kulübün resmi internet sitesinde, "Karşıyaka'da sözler yerine getirilmeye devam ediyor" başlıklı haberle duyuran yeşil kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ, konuyla ilgili açıklamasında takım olma yolunda gerek yönetim, gerek teknik kadro, gerekse de oyuncuların önemli yol katettiğini belirtti.

    Altuğ, resmi sitede yayınlanan prim haberinde, "Takımlarımızın konsantrasyonunun sadece saha içine yoğunlaşması ve yönetimlerinin her zaman üstüne düşeni yaptığının bilincinde olmaları, bize gelecek başarıların sinyalini veriyor. Yönetimimiz, teknik kadromuz ve takımımızla birbirlerine güvenen örnek bir aile olduk. Yaratılan bu güzel ortam ve sinerjinin Karşıyaka camiası tarafından da destekleneceğini düşünerek bu ailenin Karşıyakalıların sahip çıkmasıyla her gün daha da genişleyeceğine inancım tam. Hatay deplasmanında takımımızın kulübümüze yakışan mücadeleyi vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Kırmızı

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