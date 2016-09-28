28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Karşıyaka'da Tolungüç, maddi sıkıntıya dikkat çekti

    Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyetle zirve ortağı olan Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, oyuncularının mali sıkıntısına dikkati çekti

    28 Eylül 2016 Çarşamba 14:06
    Karşıyaka'da Tolungüç, maddi sıkıntıya dikkat çekti
    Soner Tolungüç, ilk 11'de forma giymesine karşın şu ana kadar sadece bir galibiyet primi dışında tek kuruş almamış futbolcular olduğunu belirtirken şöyle dedi:

    "Bu tablo önümüzdeki günlerde ister istemez takımı olumsuz etkileyebilir. Taraftar zaten tribündeki yerini alıp takıma destek oluyor. Tek isteğimiz bu çocuklara mali yönden de sahip çıkılması."

    Kadrodaki genç futbolcuların beklentilerin üzerinde performans sergilediğini vurgulayan Soner Tolungüç, şöyle devam etti:

    "Sezon öncesi gençlerin ne yapacakları konusunda kafalarda soru işaretleri vardı. Ancak hepsi armalarına ve formalarına sahip çıktılar. Sorumluluk alarak oyunlarını geliştirdiler ve performanslarını yükselttiler. Bundan sonra hedef telafuz etmeden gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."

    YÖNETİM BİLGİLENDİRECEK

    Karşıyaka'da yarın saat 18.00'de Nikah Sarayı'nda yapılacak divan kurulu toplantısında üyeleri bilgilendirecek yönetim, mali destek sözlerinin tutulmasını isteyecek.

    TAKIMIN MASKOTU PARS

    Karşıyaka'da futbolcuların tesislerde aylardır besleyip 'Pars" adını verdikleri kedi,

    yeşil kırmızılıların maskotu oldu. Tesiste büyüyen Pars, antrenman saatlerini kaçırmıyor. İdmanlarda futbolcularla birlikte sahadaki yerini alan Pars, fırsat bulduğunda oyununcuların arasına karışmaktan çekinmiyor. Pars, sık sık teknik direktör Tolungüç'ün de kucağına tırmanıp kendisini sevdiriyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Kırmızı

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