CİCİBAŞ: "HAKEME SALDIRMADIM"

BEHRAM SAVUNMA VERECEK

Haber Kaynağı: DHA

Evinde Aydınspor 1923'le girdiği gol düellosundan 4-3 yenik ayrılan Karşıyaka, hem kırmızı kart gören Okan, Mustafa Aşan ve Zeki'yi kaybetti, hem de maç sonrası çıkan olaylar yüzünden ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Hakem Bayraklı'nın 66'ncı dakikada Okan'ı 2'nci sarı kartla oyun dışı bırakarak kural hatası yaptığını savunan Başkan Mutlu Altuğ, şunları söyledi:"Bu pozisyondan 10 dakika önce hakem rakibine faul yapan Arif'e sarı kart çıkardı ama 66. dakikada daha önce kartı olmayan Okan'ı 2'nci sarı karttan sonra oyundan attı. Celal Bayraklı, 6 numaralı Arif ile 66 numaralı Okan'ı karıştırdı veya notlarına yanlış yazdı. Bu esnada dördüncü hakem de kendisini uyardı ama dinlemedi. Hakkımızı Futbol Federasyonu nezdinde arayacağız. Bu olayın, hakemi birkaç maç kızağa çekerek geçiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim mağduriyetimiz nasıl giderilecek?"Sahada adaleti dağıtması gereken hakemin bariz şekilde kötü niyetli davrandığını iddia eden Başkan Altuğ, şöyle devam etti:"Formsuz olur, yanlış karar verir, bunlar ayrı. Ama bariz art niyetliydi. Olmayan 2 penaltı verdi. Lehimize çalması gereken penaltıda rakibinin önünde gole giden oyuncumuz Can'ın faul yaptığına hükmetti. Rakibin pek çok sarı kartını es geçti. Gole giden oyuncumuzu son adamın düşürmesini faulle geçiştirdi. Yetmezmiş gibi yanlış futbolcuyu oyundan attı. Maç sonrası iyice kontrolü kaybedip, haklı olarak tepki gösteren 2 oyuncumuza daha kırmızı kart çıkardı. Burada olaylara yol açan isim konumundaki hakem cezalandırılmazsa olmaz. Sonuç olarak yeneriz, yeniliriz ama sonuna kadar ne mücadelemiz ne de inancımız biter."Karşıyaka'da Aydınspor 1923 maçından sonra soyunma odası tünelinde hakeme saldırdığı gerekçesiyle çevik kuvvet polislerince yaka paça yere yatırılıp gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Futbol Şube Yöneticisi Aygün Cicibaş, hakeme fiili hareketinin olmadığını söyledi. Aygün Cicibaş, bu konuda şu iddialarda bulundu:"Koridorda hakeme, (Emek hırsızı, alın terimizi çaldın) diye bağırdım. Temasım olmadı. Polisler yaka kartım boynumda olmadığı için beni taraftar sanıp gözaltına aldı. Ama sonra durum anlaşılınca karşılıklı olarak şikayete bulunmadık, ifadem de alınmadı."Başkan Mutlu Altuğ da taraftarın sahip çıktığı Cicibaş için sosyal medyada, "Sen bu kulüp için hayatını hiçe sayacak kadar Karşıyakalısın. Ne olursa olsun sen neysen biz O'yuz. Gelmiş geçmiş olsun" yazdı.Karşıyaka yönetimi, Aydınspor 1923 maçının devre arasında ulusal bir gazetenin spor muhabiri Deniz Biricik'e twitter hesabında yaptığı bir eleştiri nedeniyle küfürlü tepki göstererek üzerine yürümekle suçlanan yedek kaleci Behram'la görüşecek. Olayı 2 cepheden de dinleyeceğini söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Behram'la konuşacağım. Hatası varsa disiplin kuralları dahilinde gereğini yapmakla yükümlüyüz" diye konuştu.