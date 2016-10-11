Haber Kaynağı: DHA

Hafta sonunda Mavişehir Denizkızı Parkı'nda gerçekleşen Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri'nde yay geren Demir Elmaağaçlı, makaralı yayda birbirinden güçlü 7 rakibini geride bırakarak şampiyonluğa uzandı.Yıl içinde düzenlenen Türkiye şampiyonalarında, kategorilerinde en iyi dereceyi yapan 8 kadın ve 8 erkek sporcunun katılımı ile ilk kez organize edilen finallerde birinci olmanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirten Demir Elmaağaçlı, şunları söyledi:"Bu başarıyı Karşıyaka'da gerçekleştirmekten de ayrıca mutluyum. Şu anda dünya sıralamasında 3'üncü durumdayım. En büyük hedefim birinciliğe çıkmak. Yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim."Demir Elmaağaçlı'ya şampiyonluk kupasını veren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise, "Karşıyaka Belediyesi olarak alternatif spor dallarına büyük önem veriyoruz. Bu branşlardan biri de okçuluk. Geçen sene dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Demir, bu kez de bize evimizde büyük sevinç yaşattı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Demir'in ve böyle pırıl pırıl, çalışkan, yetenekli sporcularımızın her zaman destekçisi olacağız" diye konuştu.