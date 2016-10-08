08 Ekim 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Karşıyaka'ya büyük şok!

    Eski yerli futbolcularına yaklaşık 3.5 milyon TL borcu bulunması nedeniyle Futbol Federasyonu'nun transfer yasağı uyguladığı Karşıyaka'ya bir şok haber de FIFA'dan geldi

    08 Ekim 2016 Cumartesi 15:23
    Karşıyaka'ya büyük şok!
    FIFA, Karşıyaka'ya eski yabancı oyunculardan Ofoedu'ya olan faizleri hariç 62 bin 500 dolar borcu nedeniyle 2 dönem transfer yapmama cezası verdi. Karşıyaka, ara transfer dönemi ve 2017 yazında transfer yapamayacak. Karşıyaka bu dönemde altyapıya da takviye gerçekleştiremeyecek. Ofoedu'nun alacağı ödense bile transfer yasağını kaldırma konusundaki kararı FIFA verecek.

    Yeşil kırmızılıların cezayla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor. Karşıyaka'da 2013-15 yılları arasında 1.5 sezon forma giyerek 11 gol atan Nijeryalı Ofoedu, halen Eskişehirspor'da oynuyor.

    Karşıyaka'nın FIFA'da eski futbolcularından Makukula, Banahene'nin alacakları, Okan Şahingöz'ün yetiştiricilek parası gibi borç dosyalarından önümüzdeki dönemde de başının ağrıma ihtimali yüksek. Daha önce Kahe'nin alacağıyla ilgili ödeme yaparak FIFA'dan puan silme cezası almaktan kurtulan, 3 kez üst üste Ulusal Kulüp Lisansı konusunda cezayı son anda önleyen Karşıyaka'nın önünde bunlar gibi birçok dosya daha bulunuyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Eski, Yerli, Futbolcularına, Yaklaşık, 3.5

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY CHP'lilere fotoğraf çekme günü
  • Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Müdahaleci devlet (!)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz