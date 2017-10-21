Kırklarelispor: 5- Altay: 3

Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırklarelispor, evinde konuk ettiği Altay'ı 5-3 mağlup etti

4'ncü dakikada sağ kanattan topu taşıyan Enis'in ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Oğuzhan altı pas üzerinden takımını öne geçiren golü attı: 1-0



6'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İhsan'ın şutu kalecide kaldı.



15'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortaya İbrahim Akın dokunamazken, savunma topu uzaklaştırdı.



20'nci dakikada kontra atakta defansın arkasında atılan topu Erdoğan kovalarken, kalesinden çıkan Egemen topu uzaklaştırmayı başardı.



21'nci dakikada ceza sahasına giren İhsan'ın pasında toplu buluşan Murat topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.



26'ncı dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Oğuzhan, karşı karşıya kaldığı kalecinin solundan topu ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-1.



35'nci dakikada Oğzuhan'ın sol kanattığı götürüp ceza sahasına ortaladığı topa Sinan altı pas üzerinden dokunamayınca, top auta çıktı.



38'nci dakikada Hakkı'nın sol taraftan ortasına Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Egemen'de kaldı.



43'ncü dakikada sol kanattan giderek ceza sahasına orta yapan Osman'ın pasına altı pas üzerinden Sinan dokunarak topu ağlara gönderdi: 3-1.



45'nci İhsan çalımlarla ceza sahasına girdi, ayağında topu açınca savunma uzaklaştırdı.



50'nci dakika çalımlarla ceza sahasına giren Sinan, kaleciyi de çalımlayıp topu boş ağlara gönderdi: 4-1



58'nci dakikada ceza sahasına ortalanan topa Hüsamettin vurarak ağlara gönderdi: 4-2.



66'nci dakikada ceza sahasına giren Sinan, savunmayı çalımlayıp geçmek isterken topu kaybetti.



70'nci dakikada Fatih'in pasında ceza sahasına giren Hüsamettin topu ayağından açınca kaleci uzaklaştırdı.



86'ncı dakikada Burak, sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girdi. Pas vereceği sırada savunma araya girerek konsere attı.



88'nci dakika Muharrem'in sol kanattan verdiği pasa kafaya vuran Murat topu ağlara gönderdi: 4-3.



90'ncı dakikada kontra atağa çıkan Sinan, topla ceza sahasına girip düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-3.





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Sedat Yavanoğlu (xxx), Mehmet Şengül (xxx).



KIRKLARELİSPOR: Alişan (xxx)- Davut (xxx), Soner (xxx), İbrahim (xx), Enis (xxx), Hakkı (xx)(Dk.70 Burak x), Osman (xx), Oğuzhan (xxx)(Dk.76 Metincan xx), Salim (xxx)(Dk.80 Ahmet x), Caner (xx), Sinan (xxx).



ALTAY: Egemen (xx)- Serkan (xx), Maksut (x)(Dk.45 Doğan x), Fatih (xx), Murat (xxxx), Necdet (xx), İbrahim Öztürk (x), İbrahim Akın (xx)(Dk.45 Hüsamettin x), Murat Türkkan (xx), İhsan (xx), Atakan (xx)(Dk.74 Muharrem xx).



GOLLER:Dk.4, Dk.26 Oğuzhan, Dk.43, Dk.50, Dk.90 Sinan (Kırklarelispor), Dk.21, Dk.88 Murat, Dk.58 Hüsamettin (Altay).



SARI KARTLAR: Soner, Davut, Metincan (Kırklarelispor)