Kocaoğlu'ndan Göztepe'ye müjde!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'e Süper Lig sevinci yaşatan sarı-kırmızılı ekibi 92. yaşını "müjdeyle" kutladı. Başkan Kocaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin Torbalı'da yapacağı alt yapı tesislerine yüzde 50 oranında katkıda bulunacakları, bunun bedelinin de yaklaşık 7 milyon lira olacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "İzmir'in Süper Lig hasretini dindiren Göztepe Spor Kulübü'nün tüm futbolcu, teknik adam ve yöneticileriyle cefakar taraftarlarını yürekten kutluyorum. İzmir'e ve İzmirlilere çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşattılar. Elbette önemli olan, bu başarının kalıcılığıdır. Süper Lig'de kalıcı başarılara imza atabilmenin öncelikli koşullarından birisi de güçlü bir alt yapıdır. Biz de bu düşünceden hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Göztepe'nin alt yapı yatırımlarına ciddi bir destek vermeyi kararlaştırdık. Torbalı'da kurulacak alt yapı tesisleri yatırım maliyetinin yüzde 50'sini karşılayacağız. Bunun bedeli de yaklaşık 7 milyon TL'dir. Kulüp yöneticileriyle detaylarını görüşmekte olduğumuz bu önemli yatırım, İzmir'in Süper Lig kalitesinde yeni futbolcular yetiştirmesi için de çok önemli bir sıçrama tahtası olacak. Göztepe Süper Lig'e, Süper Lig de Göztepe'ye çok yakışacak. Seneye aynı başarıyı Altınordu kulübümüzden bekliyoruz" şeklinde konuştu.



