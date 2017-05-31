Konak Belediyespor'un aklı Şampiyonlar Liginde

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde pazar günü deplasmanda Trabzon İdmanocağı ile oynayacağı sezonun son maçı öncesi üst üste 5'inci şampiyonluğunu ilan ederek, armasının üzerine ilk yıldızı takma hakkını kazanan Konak Belediyespor'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Devler arenasında ilk kez mücadele ettiği 2013'te son 16'ya kalarak kadın futbolunda ülkemiz adına tarihi bir başarıya imza atan İzmir ekibi, son 3 yılda Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçemedi. Bu kez gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Teknik Direktör Ali Alanç, "Yönetimimiz de tur atlamamız için her türlü desteği veriyor. Güçlü bir takım kuracağız. Transferde 6 yerli, 2 yabancı oyuncu ile görüşüyoruz. Nijeryalı golcümüz Esther'in tavsiye ettiği biri sol kanat, diğeri stoper olmak üzere iki Nijeryalı futbolcu alacağız" diye konuştu.



Orta saha ve forvete yerli oyuncu takviyesi düşündüklerini belirten Alanç, "Konak Belediyespor, önceki yıllarda Türkiye'deki en iyi 30 futbolcuyu transfer edip namağlup şampiyon oluyordu. Biz bunu değiştirdik. Çekişmeli bir lig geçmesini istiyoruz. Her takıma 15-20 gol atmanın kıymeti yok. Transferleri de bu doğrultuda yapacağız. Altyapımızdan yetişen gençleri de unutmayacağız" dedi.



Ligin geç başlaması ve geç bitmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık için önlerinde fazla süre kalmadığını anlatan deneyimli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 22 Haziran'da yapılacak. 22 Ağustos'ta ilk maçımıza çıkacağız. Dinlenme fırsatımız yok. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. Ali Alanç, ligde kazandıkları şampiyonluk kupasını 12 Haziran Pazartesi günü İzmir'de kaldıracaklarını açıkladı.



ESTHER FARK YARATTI

ANTALYA'DAN CEVAP

Konak Belediyespor'un devre arasında Belarus ekibi Minsk'ten transfer ettiği Esther Sunday, attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. Mavi beyazlı formayla rakip fileleri 14 kez sarsan 25 yaşındaki forvet, "Minsk'ten sonra Konak'ta kariyerimin ikinci şampiyonluğunu yaşıyorum. Türkiye ligi beklediğimden zor geçti. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum" dedi. İzmir'i çok sevdiğini dile getiren Nijeryalı golcü, "İzmir güzel bir şehir, burada hava da çok güzel. Gelecek sezonla ilgili şimdiden bir planım yok. Sezon bittikten sonra bir süre dinlenip, düşüneceğim" diye konuştu.1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Başkanı Süleyman Türk, geçen hafta İzmir'de Konak Belediyespor'a 4-0 yenildikleri maçta iddia edildiği gibi sahadan çekilmediklerini söyledi. Kadrodaki 8 as oyuncunun üniversite sınavları nedeniyle İzmir'e gidemediğini belirten Türk, "Federasyon erteleme talebimizi kabul etmedi. Ayağı kırılan yabancı oyuncumuz sezonu kapattı. Öğretmen olan bir futbolcumuz izin alamadı. Ceza almamak için İzmir'e altyapı destekli kadromuzla 9 kişi geldik. İki oyuncumuz sakatlandı, biri de rahatsızlandı ve sahada 6 kişi kaldık. Hakem de 40'ıncı dakikada müsabakayı bitirdi" dedi.