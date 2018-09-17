Kulüpler Transferler İçin Rekor Harcama Yapıyor!

Spor dünyasının gündeminde bugünlerde transferler var. Yeni sezona çok daha güçlü bir şekilde girmek ve galibiyet sayısını arttırmak isteyen kulüpler oyuncuları çok uzun zamandır yakın markajda tutuyordu. Geçtiğimiz sezonda yıldızı parlayan oyuncular büyük transferlere adını yazdırmaya devam ediyor. Kulüplerin transfer için harcadıkları meblağ ise adeta dudak uçuklatıyor

2018 yılında transferlere kulüplerin 7,11 milyar dolar ayırdığı bilgisi spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yaz döneminde gerçekleştirilen oyuncu transferleri kapsamında 8 bin 401 transfer gerçekleştirildiği belirtildi. Futbola en fazla önem veren ülkeler arasında 5 ülke tarafından yapılan oyuncu transferleri için de 4,21 milyar dolar harcandığı belirtildi. Bu harcamalar pek çok ülkede medya tarafından “rekor” olarak nitelendirildi.

Bu bilgiler FIFA tarafından hazırlanan ve 5 Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi adını taşıyan raporda yer alıyor. Analiz kapsamında önceki yıla nazaran yapılan harcama % 11,5 oranında artış kaydetti. FIFA tarafından gerçekleştirilen analiz dünya genelindeki en önemli ligleri kapsıyor. İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi liglerde yer alan kulüplerin transferleri mercek altına alınıyor. Bu analiz sadece 1 haziran 2018 ve 1 eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen transferleri kapsıyor.

Transferlere En Büyük Meblağı İngiliz Kulüpleri Ayırdı

Analiz kapsamında transferler için en büyük harcamalar yapan kulüplerin İngiliz kulüpleri olduğu da anlaşıldı. İngiltere kulüpleri 1,44 milyar dolar harcama miktarı ile 5 büyük ülke arasında transferlere en çok harcamayı yapan kulüpler oldu. En az harcama yapan ülke ise Almanya oldu. Yapılan farklı bir araştırmada Almanya’da halkın futbola olan ilgisinin de bir hayli azaldığı anlaşılmıştı. Almanya bu sezonda transferlere sadece 391 milyon dolar ayırdı.

Transfer sezonu ülkemizde tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanan transferler arasında bazı isimler ise ön plana çıkıyor. Emrah Başsan Galatasaray’dan ayrılarak Çaykur Rizespor’a transfer oldu. 24 yaşında olan futbolcu takıma kiralık transfer olarak gitti. Dikkat çeken bir diğer isim de Bodo Glimt'ten Milan Jevtovic oldu. Oyuncu bu sezonda Antalyaspor için top koşturacak.

Yabancı bir oyuncuyu renklerine katan bir diğer takım da Karabükspor oldu. Karabük spor Olafur Skulason ismini taşıyan İzlandalı sporcuyu 2 yıllık bir sözleşme ile renklerine kattı. Kamal Issah Gençlerbirliği’ne transfer olurken Loret Sadiku Mersin'den ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan isim oldu.

Fenerbahçe’ye 3 İsim Geliyor!

Bu arada Spor gündemini meşgul eden bir diğer transfer de Fenerbahçe’ye gelecek olan 3 yeni isim oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu tarafından 3 kişinin daha kadroya dahil edileceği açıklandı. Lige oldukça kötü bir performans ile başlayan Fenerbahçe hızlı bir değişim sürecine girmişti. Çok daha başarılı bir performans sergilemek istediği yeni sezon için bazı değişiklikler de yapacak. Beklenenden çok daha köklü değişimler yapıldığı yönündeki yorumlar gündemde yer bulurken bu yeni üç kişinin yerli ve yabancı olacağı da belirtiliyor. İngiltere’den bir firmadan destek alan kulüp özellikle rakip analizlerinde bazı sıkıntılar yaşıyordu. İngiliz şirketin desteğini ve raporlarını almaya başlayan kulüp yakın zamanda kadrosuna 3 yeni ismi ekleyecek. Henüz bu konuda kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çok yakın zamanda bu isimlerin kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.