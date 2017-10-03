Ligin en yaşlı ekibi Göztepe'de

Süper Lig'de ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Göztepe, ligin en yaşlı ekibi konumunda bulunuyor

Ligin en yaşlı ekibi Göztepe'de

Süper Lig'de ilk 7 haftada takımlarda forma giyen oyuncuların yaşlarına göre, ligin yaş ortalaması 28,26 oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım olurken, sarı-kırmızılı takımı 29,34 ile Medipol Başakşehir, 29,3 ile Fenerbahçe ve 29,29 ile Beşiktaş izledi.

Gençlerbirliği'nin 26,44 ile en genç ekip olduğu ligde, Başkent temsilcisini 27,07 ile Kasımpaşa ve 27,21 ile Atiker Konyaspor takip etti.

Ligdeki ilk 7 hafta maçlarında forma giyen oyunculara göre takımların yaş ortalamaları şöyle:


Takımlar      Yaş Ortalaması

Göztepe     29,8
Medipol Başakşehir     29,34
Fenerbahçe     29,3
Beşiktaş     29,29
Antalyaspor     29,27
Teleset Mobilya Akhisarspor     28,96
Kayserispor     28,66
Kardemir Karabükspor     28,56
Aytemiz Alanyaspor     28,51
Galatasaray     28,24
Trabzonspor     28,21
Demir Grup Sivasspor     27,7
Evkur Yeni Malatyaspor     27,56
Osmanlıspor     27,29
Bursaspor     27,26
Atiker Konyaspor     27,21
Kasımpaşa     27,07
Gençlerbirliği     26,44


En tecrübelisi Emre Belözoğlu

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en tecrübeli isim 7 Eylül 1980 doğumlu Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu olurken, Emre'yi 1981 doğumlu futbolcular Selçuk Şahin (Göztepe), Samuel Eto'o (Antalyaspor), Volkan Demirel (Fenerbahçe) ve Jan Durica (Trabzonspor) izledi.

Ligde şimdiye kadar forma giyenler içinde en genç isimler ise 25 Haziran 1999 doğumlu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile 12 Mart 1998'de doğan Kasımpaşalı Hasan Bilal oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #süper lig
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