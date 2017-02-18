Manisaspor: 1 - Giresunspor: 2

TFF 1'inci Lig'de üst üste iki 5 gollü galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisaspor, evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1'inci Lig'de üst üste iki 5 gollü galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisaspor , evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu

Bu skorla Manisaspor, 20 puanda kalırken Giresunspor, puanını 36'ya çıkardı.21'inci dakikada Giresunspor gol perdesini açtı. Dimitriadis'in pasıyla buluşan Recep düzgün bir vuruşla kelaci İsmail'i mağlup etti: 0-1.29'uncu dakikada Giresunspor penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Abwo'nun pasıyla ceza alanına giren Özgürcan, Dimov'la girdiği mücadelede yerde kalınca Hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Atışı Özgürcan gole çevirdi: 0-2.36'ıncı dakikada Manisaspor umutlandı. Metin'in ara pasıyla ceza alanına sokulan Bahattin plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.54'üncü dakikada Manisaspor golden oldu. Ceza sahasında topu ayağında bulan Bahattin, kaleci Eser'in öne çıktığını görüp aşırttı, Onur topu çizgiden çıkardı.72'nci dakikada Giresunlu Özgürcan sol kanattan hareketlenip Dimitriadis'i gördü. Dimitriadis, mütsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.81'inci dakikada Giresunspor 10 kişi kaldı. Oyuna 57'nci dakikada dahil olduktan sonra sarı kart gören Lopes, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.STAT: 19 MayısHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Kamil Çetin (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xx)- Sebaihi (x) (Dk.57 Ozan x), Mikic (x), Dimov (x), Ufuk (x), Erman (xx), Metin (xx), Umut (x) (Dk.86 Savaş), Gökhan (xx), Perovic (x) (Dk.71 Mertan x), Bahattin (xxx)GİRESUNSPOR: Eser (xx)- Dimitriadis (xxx), Hüsamettin (xxx), Özgür (xx), Berkan (xx), Dodo (xx), Abwo (xxx), Onur (xxx), Recep (xxx) (Dk.74 Isaac xx), Dilaver (xx) (Dk.57 Lopes x), Özgürcan (xxx) (Dk.84 Rızvan)GOLLER: Dk.36 Bahattin (Manisaspor), Dk.21 Recep, Dk.29 (penaltı) Özgürcan (Giresunspor)KIRMIZI KART: Dk. 81 Lopes (Giresunspor)SARI KARTLAR: Dimov, Metin, Sebaihi, Gökhan (Manisaspor), Lopes, Dimitriadis (Giresunspor)