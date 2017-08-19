Manisaspor'a bir çelme de Samsun'dan: 0-1

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Manisaspor ikinci yenilgisini kendi sahasında Samsunspor'dan aldı: 0-1. Samsunspor 44. Dakikada Halil İbrahim'in golüyle öne geçti. Siyah-bayazlılar 83. Dakikada kazandıkları penaltı atışını Mustafa Sevgi ile değerlendiremeyince ikinci haftayı da puansız kapattı

Erkan Kart- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında



Maç dakikaları:



4. Dakikada İsmail Haktan’ın soldan yaptığı ortada Mustafa’nın şutu defanssa çarparak dışarı çıktı.

31. Dakikada Meye’nin rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinden yayın içine çıkardığı pasta, Mustafa’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

41. Dakikada Samsunspor atağında Angan, ceza sahası içerisinde kaleci Emrullah’ı da geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Manisaspor savunmasına çarptı, daha sonra kaleci Emrullah’ın kucağında kaldı.

44. Dakikada Chibuike’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil İbrahim’in sert şutunda top Manisaspor filelerine gitti; 0-1

56. Dakikada Mustafa Sevgi’nin ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest atışta Kaleci Furkan gole izin vermedi.

60. Dakikada Kenan’ın soldan kullandığı korner atışında Hasan’ın şık kafa vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

82. Dakikada Çağrı ceza sahasına giren Bilal’i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Karara itiraz eden Çağrı sarı kart gördü Mustafa Sevgi’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Furkan iyi uzandı ve topu kornere çelerek gole izin vermedi. Karşılaşmayı konuk takım Samsunspor 1-0 kazanarak puanını 4 yaptı. Manisaspor ise henüz puan ile tanışamadı.





STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral

MANİSASPOR: Emrullah - Fahri (Dk. 46 Sebaihi ), Dimov, Hikmet, Abdülkadir, Metin , Mustafa Sevgi, Atıemwen (Dk. 77 Zahit , Peroviç, İsmail (Dk.70 Mehmet Enes) ,Meye

SAMSUNSPOR: Furkan- Erkam, Hasan (Dk.79 Ercan ), Abdülkerim, Ufuk, Kenan, Çağrı, Ramazan, Chıbuıke (Dk.67 Enes), Halil (Dk.82 Samaras), Angan

GOL: Dk. 44 Halil İbrahim (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Hikmet, Dimov, Peroviç (Manisaspor), Chıbuike, Angan Furkan, Çağrı, Ercan (Samsunspor) TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Manisaspor ikinci yenilgisini Samsunspor 'dan aldı: 0-1. Konuk takım 44. dakikada Halil İbrahim'in golüyle öne geçerken, ev sahibi Manisaspor 83. Dakikada Mustafa Sevgi’nin penaltı atışından yararlanamadı.Maç dakikaları:4. Dakikada İsmail Haktan’ın soldan yaptığı ortada Mustafa’nın şutu defanssa çarparak dışarı çıktı.31. Dakikada Meye’nin rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinden yayın içine çıkardığı pasta, Mustafa’nın vuruşunda top üstten dışarıya gitti.41. Dakikada Samsunspor atağında Angan, ceza sahası içerisinde kaleci Emrullah’ı da geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Manisaspor savunmasına çarptı, daha sonra kaleci Emrullah’ın kucağında kaldı.44. Dakikada Chibuike’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil İbrahim’in sert şutunda top Manisaspor filelerine gitti; 0-156. Dakikada Mustafa Sevgi’nin ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest atışta Kaleci Furkan gole izin vermedi.60. Dakikada Kenan’ın soldan kullandığı korner atışında Hasan’ın şık kafa vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.82. Dakikada Çağrı ceza sahasına giren Bilal’i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Karara itiraz eden Çağrı sarı kart gördü Mustafa Sevgi’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Furkan iyi uzandı ve topu kornere çelerek gole izin vermedi. Karşılaşmayı konuk takım Samsunspor 1-0 kazanarak puanını 4 yaptı. Manisaspor ise henüz puan ile tanışamadı.STAT: 19 MayısHAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner ÖzaralMANİSASPOR: Emrullah - Fahri (Dk. 46 Sebaihi ), Dimov, Hikmet, Abdülkadir, Metin , Mustafa Sevgi, Atıemwen (Dk. 77 Zahit , Peroviç, İsmail (Dk.70 Mehmet Enes) ,MeyeSAMSUNSPOR: Furkan- Erkam, Hasan (Dk.79 Ercan ), Abdülkerim, Ufuk, Kenan, Çağrı, Ramazan, Chıbuıke (Dk.67 Enes), Halil (Dk.82 Samaras), AnganGOL: Dk. 44 Halil İbrahim (Samsunspor)SARI KARTLAR: Hikmet, Dimov, Peroviç (Manisaspor), Chıbuike, Angan Furkan, Çağrı, Ercan (Samsunspor)