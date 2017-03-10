Manisaspor'da kaleye geçme kararı İsmail'in

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor'da yarın deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında kaleyi kimin koruyacağı belli değil.

Geçen hafta Bandırmaspor'u 6-2 mağlup eden kadroyu bozmayacağını açıklayan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, hafta başında 5 aylık oğlunu kaybeden kaleci İsmail Şahmalı konusunda kararı oyuncunun kendisine bırakacağını söyledi.

Cenaze nedeniyle Adana'da bulunan İsmail'in kafileye orada katılacağını belirten Karafırtınalar, 'Oynamak isterse kaleyi İsmail'e teslim edeceğiz. Morali bozuk olduğu için izin talebi olursa, kendisine anlayış gestereceğiz' dedi.

İsmail'in oynamaması durumunda kaleyi Emrah Tuncel'in koruması bekleniyor. Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, öğrencilerini 6-2'nin rehavetine girmemeleri konusunda uyardı.



Yörüklerder morali



Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Ahmet Hulusi Arslan ve yönetim kurulu üyeleri yarın deplasmanda Adana Demirspor'la oynanacak maç öncesi Manisaspor'un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ile oyunculara başarı diledi. Oyuncuları Bandırmaspor galibiyetinden ötürü tebrik eden Arslan, 'Manisaspor'un Adana deplasmanından da galibiyetle dönerek seriyi sürdrüreceğine inanıyoruz. Şehrimizin takımına başarılar diliyoruz' diye konuştu.

