Manisaspor-Elazığspor maçı berabere bitti

Manisaspor-Elazığspor maçı 2-2 berabere bitti

8'inci dakika Manisaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Bahattin, göğsüyle düzeltiği topu şık vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.



18'inci dakika Elazığspor'da Tom’un kullandığı kornerde atışında, ceza alanı içersinde bulunan Çağrı'nın kafa şutunda top az farkla auta çıktı.



54'üncü dakika Elazığspor atağında ceza alanı içersinde Timur'un Erman tarafından düşürülmesine hakem penaltı noktasını gösterdi. Tom’un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



62'nci dakikada Elazığspor atağında Kehinde'nin vuruşunda defanstan seken top Cajic’in önünde kaldı. Cajic’in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.



77'nci dakika Elazığspor atağında Tom Kaleyi cepheden gören bir yerden sert vuruşunda kaleci İsmail Şahmalı, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



82'nci dakikada Manisaspor atağında ceza alanı içersine gelişen karambolde yükselen Erman topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-2.



89'uncu dakika Emre, vakit geçirmeye yönelik topa vurması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Erkan Engin (xxx), Mekmet Kısal (xxx), Kamil Çetin (xxx)



ELAZIĞSPOR: Serdar (xx)- Mehmet (xx), Murat Kalkan (xx), Onur (xx), Hakan Bilgiç (xx), Traore (xxx), Çağrı (xx), Berk (xx) (Dk.46 Kehinde xx), Tom (xxx), Cajic (xxx), Timur (xxx) (Dk.76 Youssef x)



MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xx)- Mikiç (xx) (Dk.76 Muhammet Sercan x), Dimov (xxx), Erman, (xxx), Emre (xx), Savaş (xx), Hakan (xx) (Dk.55 Umut xx), Metin (xx), Ozan (xx) (Dk.66 İsmail Haktan Odabaşı xx), Gökhan (xxx), Bahattin (xxx)



GOLLER: Dk.54 (penaltı) Tom, Dk.62 Cajic (Elazığspor), Dk.8 Bahattin, Dk.82 Erman (Manisaspor)



KIRMIZI KART: Dk.89 Emre (Manisaspor)



SARI KARTLAR: Çağrı (Elazığspor), Savaş (Manisaspor)