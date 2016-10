TERCİHİ PINAR KARŞIYAKA OLDU

YABANCILAR HAZIR KITA



Haber Kaynağı: DHA

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan Markovic, "Lig her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Avrupa'nın en iyi liginden bahsediyoruz. Bütçesi artan ve azalan takımlar var. Euroleague'de yer alan Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odebank'ın farklı hedefleri bulunuyor. Ama bu saydığımız 4 takımla diğer 12 ekip arasında çok fazla bir fark yok. Çekişmeli bir sezon olacak" diye konuştu.Sezonu cumartesi günü Banvit'le oynanacak iç saha maçıyla açacak yeşil kırmızılılarda 4 yıllık Ufuk Sarıca döneminin ardından takımın dümeninde ilk resmi maça çıkacak Boşnak çalıştırıcı, "Sezon öncesi yaşanan sakatlıklar ve Ponitka'nın milli takımda olması nedeniyle tam takım olarak antrenman yapmakta zorlandık. Tam ekip olarak dün bir antrenman yaptık. Her şeye rağmen verimli bir hazırlık dönemi geçirmeye çalıştık. Önümüzdeki günleri de en iyi şekilde değerlendireceğiz. Takım olarak ulaşmak istediğimiz noktaya varmak üzereyiz. İlk hafta sert ve disiplinli bir rakiple oynayacağız. Zor maç olacak ama taraftarımızın desteğiyle kazanarak başlamak için her şeyi yapacağız" dedi.Avrupa'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Pınar Karşıyakalı forvet Mateusz Ponitka, kariyerinde sıçrama yapmak için yeşil kırmızılı kulübü tercih ettiğini söyledi. Geçen sezon Polonya'da Stelmet Zielona Gora'yla şampiyon olurken en değerli oyuncu seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, "Geçen sezon Gora formasıyla Pınar Karşıyaka'ya bu salonda Euroleague'de rakip olarak taraftardan çok etkilenmiştim. Sezon sonunda birçok takımdan teklif aldım ama Euroleague'in büyük takımlarına giderek kenarda oturmak istemediğim için kendimi geliştirebileceğim, kulüp organizasyonuna inandığım ve başarısına katkı sağlayacağıma güvendiğim Pınar Karşıyaka'ya geldim. Antrenör Markovic'in de beni çok istemesi transferime etken oldu. Bir an önce ligde parkeye adım atmak istiyorum" dedi. Ponitka, kulübün medya gününde renkli pozlar verdi.Basketbolda bu sezon lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalayacak Pınar Karşıyaka'nın 6 yeni yabancı oyuncusu maçları iple çekiyor. Yeşil kırmızılılarda yabancılar Dillard, Brown, Ponitka, Summers, Petway ve Boone, medya gününde objektiflere poz verdi. Yabancılar, oyun kurucu Kevin Dillard'ı kucaklarına aldı. Transferde geçen sezondan Kenan, İnanç, Can, Kerem, Samet, Mertcan, Gabriel, Jones, Palacios, Abercrombie, Wright ve Iverson'la yollarını ayıraran Karşıyaka, 6 yabancının yanı sıra Trabzonspor'dan Erdi'yi aldı. Altyapıdan isimleri kadroya dahil etti.