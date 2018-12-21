Mehmet Sepil: Hedefimiz uluslararası başarılar

Göztepe Rotary Kulübü, İzmir’in SüperLig’deki temsilcisiGöztepe Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Sepil'i konuk etti. Sepil, burada yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılı kulübün uluslararası arenada başarı elde etmek istediğini vurguladı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı Göztepe Rotary Kulübü, kurulduğu 1925 yılından bugüne kadar birçok başarıya imza atmış ve yarattığı rekabet ile ününü tüm Türkiye’ye duyuran Göztepe Spor KulübüBaşkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini düzenlediği haftalık olağan toplantısında ağırladı.Başta Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Başkan Vekili Talat Papatya, Yönetim Kurulu Üyesi Can Kestelli, CEO Özgür Gündoğan, Ticaret Direktörü Sinan Öznur ile Göztepeli eski futbolcular Ertan Öznur, Adil Artnurolmak üzere 7 numaralı formasıyla efsanevi eski futbolcu, aynı zamanda Göztepe Rotary Kulübükurucu başkanı Cenap Öztezel'in de katıldığı toplantıda "Türk Futbolu'nda Göztepe ve İzmir"üzerine konuşuldu.

'Spor bir şehrin en iyi tanıtım aracıdır'

Son beş yıldır Göztepe Spor Kulübü Başkanlığını yürüten Mehmet Sepil takımı ile aynı adı taşıyan GöztepeRotary Kulübü'nün ve bu tür sosyal duyarlılığı olan kulüplerin toplantısına katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Göztepe'nin Türk Futbolu'nda geldiği yeri konuştuğumuz çok keyifli bir sohbet gerçekleşti. 1991 yılında kurulan Göztepe RotaryKulübü'nde,takımımızda oynamış birçok arkadaş da var.Ben bugün burada sıkı bir Göztepe hikâyesi dinledim.Bir şehrin en büyük tanıtım araçlarından biri spordur bunu çok iyi algılamanız gerekiyor. Bunun için önce İzmir'de sporun ve bununla ilgili alt yapıların, sporcuların özellikle amatör branşlardaki sporcuların daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi. Süper Lig’de oynayan Göztepe Spor Kulübü'nün geleceği ile ilgili de konuşan Sepil, "Hedefimiz bugün bulunduğumuz yerden daha iyi yerlere gelmek. İzmir'i yani şehrimizi iyi bir şekilde temsil etmek ki Süper Lig’de temsil ediyoruz.Bir sonraki hedefimiz geçmişte olduğu gibi Göztepe’mizi uluslararası başarılara taşımak” şeklinde ifade etti.

Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Aylin Girgin ise, kulübü ile aynı adı taşıyan Göztepe Spor Kulübü'nü ağırlamanın en büyük hayali olduğunu dile getirerek, "Samimi, dost, iyi bir iş insanı ve çok iyi bir yönetici olan Mehmet Sepil ve takımın yönetim kurulu üyelerini kulübümde ağırlamaktan mutluluk duydum" şeklinde ifade etti.

Toplantı sonunda Göztepe Rotary Kulübü Kurucu Başkanı ve Göztepe Spor Kulübü’nde uzun yıllar oynamış eski Futbolcu Cenap Öztezel,Başkan Mehmet Sepil'e,"Göztepe'nin tarihini biz yazdık, Siz yaşattınız. Sonsuz teşekkürler..." yazılı Göztepe Spor Kulübü'nün armasını hediye etti. Kulüp Başkanı Aylin Girgin ise katılımından dolayı Başkan Sepil'e kulüp flaması ile onur belgesi takdim etti.