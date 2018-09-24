Menemen 1 puana sevindi: 2-2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kendi sahasında seyircisiz oynadığı karşılaşmada Tarsus İdmanyurdu’nu konuk eden Menemen Belediyespor 2-0 geriye düştüğü ve 65 dakika 10 kişi mücadele ettiği müsabakadan 2-2 lik skor ile ayrılarak 1 puan’a sevindi

Erkan Kart- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Menemen Belediyespor evinde takipçisi Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler 11. Dakikada Samed ve 41. Dakikada Yılmaz'ın gollerine engel olamayınca 2-0 geriye düştü. Menemen Belediyespor'da 28'de Semih, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak pes etmeyen İzmir ekibi ikinci yarıda ataklarını sıklaştırıp 54. Dakikada Okan'ın golüyle farkı bir’e indirdi. Menemen Belediyespor 67. Dakikada kazandığı penaltıyı Taşkın'la gole çevirip eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve taraflar 1'er puanla karşılaşmadan ayrıldı. Maç dakikalar;

11. dakikada konuk Tarsus İdman Yurdu öne geçti. Yılmaz'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Samed, plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

41. Dakikada Tarsus farkı 2'ye çıkardı. Rıdvan'dan sıyrılan Yılmaz ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top filelerle buluştu: 0-2.

44. Dakikada Rıdvan'ın ortasında Alberk kafayı vurdu, ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

51. Dakikada hızlı gelişen Tarsus atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Samed şutunda top üst direkte patladı.

54. Dakikada Menemen Belediyespor farkı 1'e indirdi. Okan'ın çalımlarla ceza sahası içine girip yerden vuruşunda kaleci Barış’ın elleri arasından kayan top ağlara gitti: 1-2.

66. Dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Abdurrahman'ın Vedat'ı düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi.

67. Dakikada atışı kullanan Taşkın topu filelere gönderdi: 2-2.

81'inci dakikada Tarsus İdman Yurdu'dan Mustafa'nın sert şutunda top direkten döndü.

90+3. Dakikada Mustafa korneri kullandı, Veli'nin kafa vuruşunu kaleci Barış son anda çıkardı karşılaşma karşılıklı atılan goller ile 2-2 son buldu. . STAT: İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Hamdi Tontu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x) - Semih (x), Veli (xx), Mert (xx), Alberk (xx), Samet (xx), Taşkın (xxx), Okan (xxx) (Dk. 86 Serhat), Mustafa (xx), Umut (x) (Dk. 32 Rıdvan xx), Ali (x) (Dk. 65 Vedat xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış (x) - Abdurrahman (x) (Dk. 81 Mert), Yasin Elmas (xx), Okan (xxx), Cemil (xxx), Nurullah (xxx), Onur (xxx), Yılmaz (xxx) (Dk. 62 Mustafa x), Yasin Abdioğlu (xx) (Dk. 72 Abdullah x), Samed (xxx), Emir (x)

GOLLER: Dk. 11 Samed, Dk. 41 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 54 Okan, Dk. 67 Taşkın (Pen.) (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Rıdvan, Samet (Menemen Belediyespor), Cemil, Okan (Tarsus İdman Yurdu)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Semih (Menemen Belediyespor