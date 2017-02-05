Menemen 2 puan kaptırdı

Menemen Belediyespor, rakibinin 70 dakika 1 kişi eksik oynadığı maçtan galibiyet çıkaramadı ve zirve yarışında darbe aldı

Erkan Kart - Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, geçen hafta Tokat deplasmanında aldığı yenilginin ardından bu kez kendi sahasında 70 dakika 10 kişi oynayan Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.

4'üncü dakikada Niğde Belediyespor öne geçti. Jiyan ceza alanı içinde Gökhan'ı düşürünce hakem Murat Özcan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

20'inci dakikada Mert Hakan'la girdiği ikili mücadelede rakibine dirsek atan Niğde Belediyesporlu İlyas kırmızı kart görünce konuk taktım 10 kişi kaldı.

37'nci dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Mustafa'nın pasıyla buluşan Erman ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Muzaffer son anda uzanarak mutlak golü önledi.

55'inci dakikada Uğur'un uzun pasıyla hareketlenen Emin kaleci Amir'le karşı karşıya kaldı. Amir son anda ayağıyla topa müdahale ederek ikinci gole izin vermedi.

56'ıncı dakikada Menemen Belediyespor skoru eşitledi. Erman'ın soldan kale sahasına havalandırığı topu kafayla ağlara gönderen Haluk, ilk maçında golünü kaydetti: 1-1.

60'ıncı dakikada Erman'la başlayan Menemen Belediyespor atağında Mustafa Özgün'ün uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası önünde kontrol eden Mustafa'nın sert şutu üst direkten döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

74'üncü dakikada Menemen atağında Haluk'un ortasıyla penaltı noktasında buluşan Mert Hakan uygun durumda topu auta atınca maç 1-1 sona erdi.



Hakemler: Murat Özcan (xx), Oktay Önge (xx), Ahmet Ayaz (xx)

Goller: dk.56 Haluk (Menemen Belediyespor), Dk.4 (penaltı) İbrahim (Niğde Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk.20 İlyas (Niğde Belediyespor)

Sarı kartlar: Veli, Jiyan (Menemen Belediyespor), Mustafa Özgen, Hakan, Ardahan, İbrahim (Niğde Belediyespor)