Menemen 90'da üzüldü

Erkan Kart- Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, sahasında geriden gelip üstünlük sağladığı karşılaşmadan 90. Dakikada yediği golle ligde kalma umutlarını sürdüren 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kaldı.

4.Dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan Kaan'ın ortasında arka direkteki Hamza, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

12. Dakikada 1461 Trabzon atagında Oktay'ın sağdan ortasında Bomboş pozisyondaki Hasan Ahmet topa dokunamadı.

14. Dakikada Menemen Belediyespor beraberlik golünü attı. Sağdan kazanılan kornerde Mustafa'nın ceza alanına ortasında iyi yükselen Veli topu kafayla filelere gönderdi: 1-1.

47. Dakikada ev Menemen Belediyespor öne geçti. Sol çaprazdan Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan ileri çıkan Efe'nin kafa şutunda kaleci İbrahim'in çeldiği topu Haluk karanbolde ağlara yolladı: 2-1.

69. Dakikada 1461 Trabzon atağında Hasan Ahmet'in orta sahadan uzun pasında topla buluşan Erhan, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Amir başarılıydı.

85. Dakikada soldan Alberk'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Haluk'un vuruşunda kaleci İbrahim mutlak bir golü önledi.

90. Dakikada konuk ekip atagında soldan Savaş'ın ortasında Hamza bir kez daha kafa vuruşuyla takımının golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Hasan Ertuğan, Ali Balsatar, Yakup Yılmaz

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Veli, Efe, Mustafa, Mert Hakan (Dk.73 Erman), Yasin, Mazlum, Murat (Dk.90+1 Samet), Haluk, Ertuğrul, Abdullah(Dk.83 Alberk)

1461 TRABZON: İbrahim- Oktay, Okan, Kaan, Hasan Ahmet (Dk.90+1 Recep), Hamza, Muhammet (Dk.82 Ahmet Eren), Oğuzhan (Dk.50 Savaş, Oğulcan, Erhan, Rasimcan

GOLLER: Dk.14 Veli, Dk.47 Haluk (Menemen Belediyespor), Dk.4, Dk.90 Hamza (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Mazlum, Amir, Erman, (Menemen Belediyespor), Oğuzhan, Rasimcan, Oktay, Ahmet Eren (1461 Trabzon)