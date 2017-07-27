Menemen Belediyespor'a Gökhan döndü

Sarı lacivertli kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz iç transferde Gökhan Ünal ile tekrar anlaştı. Tecrübeli forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadesini kullandı.Kaynak: DHA
Süper Lig'de Kayserispor formasıyla gol kralı olmayı başaran, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Gökhan, geçen sezon Menemen Belediyespor'da 18 resmi maça çıkıp fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Gökhan'ın yarın takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor.
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