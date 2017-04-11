Menemen Belediyespor'a İbrahim'den müjde

Teknik direktör Suat Kaya, 29 Aralık 2016'da Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sol arka adalesi yırtılan tecrübeli futbolcunun hazır duruma geldiğini söyledi. İbrahim'in takımla idmanlara başladığını belirten Suat Kaya, "Bir aksilik olmazsa oyuncumuz formasına kavuşacak" diye konuştu. Son 16 maçı kaçıran İbrahim'in 2017'de hiç forma giymediğini hatırlatan Suat Kaya, "Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Ancak şu an toparlandı. Göreve hazır" diye konuştu.Kaynak: DHA
Sağ ayak aşil tendonunda sakatlanan kaleci Bayram'ın da tamamen iyileştiğini dile getiren Suat Kaya, "Çapraz bağları kopan stoperimiz Gökhan Sinanoğlu ve sol ayak bilek kıkırdağından sakatlanan golcümüz Gökhan Ünal henüz oynayabilecek durumda değil. Onların biraz daha zamana ihtiyacı olacak" dedi.
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