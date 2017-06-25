Menemen Belediyespor'da Ali imzaladı

SPOR Toto 2'nci Lig ekibi Menemen Belediyespor, Erzin Belediyespor'dan kanat oyuncusu 22 yaşındaki Samed Ali Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Futbol kariyerine 2007 yılında Çukurova Belediyespor'da başlayan genç oyuncu, Adana Gençlerbirliği, Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu, Trabzon Kanuni Futbol ve Kayseri Erciyespor'da görev yaptı. Spor Toto 2'nci Lig'de 13, 3'üncü Lig'de ise 43 maça çıkan Samed Ali, 19 kez fileleri havalandırmayı başardı.



Sarı lacivertliler daha önce Boluspor'dan İsmail, Giresunspor'dan Cihan, Kızılcabölükspor'dan Semih, Manisaspor'dan Alper, Niğde Belediyespor'dan Ardahan, Konya Anadolu Selçukspor'dan Eren ve Almanya'nın Wehen takımından Kerem'le anlaştı.

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