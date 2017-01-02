Menemen Belediyespor'da iki oyuncu ayrıldı

Teknik direktör Suat Kaya, "Tayfur'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettik. Yolu açık olsun. Tayfur'un yerine mutlaka bir golcü transfer edeceğiz. Takımdan başka gidecek isimler de olacak" dedi.Kaynak: DHA
Geçen sezon sarı lacivertli formayla 14 gol atarak kulüp tarihinin bir sezonda en fazla skor üreten futbolcusu unvanını alan 28 yaşındaki golcü, bu sezon ise Gökhan Ünal'ın yedeği olmaktan kurtulamadı. İzmir ekibinde 15 lig, 5 de Türkiye Kupası karşılaşmasında görev alan Tayfur fileleri 5 kez havalandırdı. Tayfur Emre, Menemen Belediyespor'a 2013-2014 sezonunda Kırıkhanspor'dan transfer olmuştu.
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